Stephan Weil: Weimarer Urteil gegen Parität ein herber Rückschlag

Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, will am Vorhaben eines Paritätsgesetzes festhalten. Wirtschaftsminister Althusmann ist derweil der Meinung, die Parteien müssten selbst dafür sorgen, dass mehr Frauen kandidieren. (Archivbild)

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will weiter auf ein Paritätsgesetz hinarbeiten. Männer und Frauen müssen in gleichen Teilen mitwirken.

Trotz des Verbots einer Frauenquote für den Landtag in Thüringen will Ministerpräsident Stephan Weil für Niedersachsen an dem entsprechenden Gesetzesvorhaben festhalten. „Für eine solche Verfassungsänderung werben wir in Niedersachsen“, sagte der SPD-Politiker der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Männer und Frauen müssten seiner Ansicht nach zu gleichen Teilen in der Politik mitwirken. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) äußerte sich enttäuscht. Das Urteil sei ein herber Rückschlag für die Gleichstellung.

Althusmann: Die CDU muss selbst dafür sorgen, dass mehr Frauen kandidieren

Nach wie vor gegen ein Paritätsgesetz ist die CDU. Seine Partei habe die verfassungsrechtlichen Bedenken schon vor der Thüringer Entscheidung aufgezeigt, sagte CDU-Landeschef Bernd Althusmann der HAZ. Die CDU müsse als Volkspartei selbst dafür sorgen, dass deutlich mehr Frauen für Parlamente kandidieren.

Die SPD in Niedersachsen hatte im Januar angekündigt, einen Vorschlag für ein Paritätsgesetz vorzulegen, wonach die Kandidatenlisten für die Landtagswahl abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt sein sollen. Die Debatte um mehr Frauen in Parlamenten hatte Weil vor anderthalb Jahren angestoßen.

Verfassungsgericht in Weimer kippt Paritätsgesetz in Thüringen

Das Verfassungsgericht in Weimar hatte am Mittwoch das im vergangenen Jahr vom Thüringer Landtag beschlossene Paritätsgesetz für nichtig erklärt. Das Gesetz beeinträchtige das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit und sei damit verfassungswidrig.

dpa