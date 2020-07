NOZ: Minimum 10 Quadratmeter Wohnfläche für Werkvertragsarbeiter

Die Luftaufnahme zeigt die ehemalige Auburg Kaserne am Stadtrand von Wagenfeld. Der Landkreis Diepholz hat das Kasernengelände, auf dem Werkvertragsarbeiter wohnen, im Juni vorsorglich unter Quarantäne gestellt. In den Gebäuden seien 200 Menschen untergebracht. Werkvertragsarbeitern in Niedersachsen sollen künftig mindestens zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen (Archivbild).