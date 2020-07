Feldbrände in Niedersachsen drohen

An der B1 bei Helmstedt brannte am Freitagnachmittag ein Getreidefeld. Der Graslandfeuerindex ist in Niedersachsen relativ hoch, teilt die Waldbrandzentrale mit.

Obwohl der Hochsommer in Niedersachsen derzeit auf sich warten lässt, ist die Gefahr von Bränden in der Natur dadurch nicht gebannt. Neben unachtsamen Ausflüglern seien es immer wieder auch Landmaschinen, die während der laufenden Ernte überhitzen und Flächen in Brand setzen, teilte die Waldbrandzentrale am Freitag in Lüneburg mit. Zumindest in den kommenden Tagen sei der sogenannte Graslandfeuerindex, der die Gefahr von Feldbränden beschreibt, in vielen Teilen Niedersachsens relativ hoch.

Äcker in Niedersachsen gehen in Flammen auf

So gerieten am Donnerstag bei Northeim ein Stoppelfeld und 120 Quadratmeter einer angrenzenden Weizenanbaufläche in Brand. Wie die Kreisfeuerwehr mitteilte, liegt der Graslandfeuerindex vor Ort derzeit bei Stufe 4 von 5. Dabei reicht eine weggeworfene Zigarettenkippe, um einen großen Flächenbrand zu entzünden.

Auch bei Helmstedt hat es am Freitag einen Feldbrand gegeben.

Graslandfeuerindex ist hoch, Waldbrandgefahr jedoch gering

Die Waldbrandgefahr in Niedersachsen ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes indes in den meisten Gebieten derzeit gering. Eine erhöhte Waldbrandgefahr gibt es am Wochenende zwar noch in Teilen der Lüneburger Heide, für die darauf folgenden Tage aber wird die Gefahr überall als nur noch gering eingeschätzt.

dpa