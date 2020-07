Am Samstag wird es voraussichtlich schön. Doch die Wetterdienste sind sich einig: Am Sonntag wird es regnen. (Archivbild)

So wird das Wochenendwetter in der Region

Mit hochsommerlichen Temperaturen über 30 Grad wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen heiß. Am Freitag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Emsland und Weserbergland 30 Grad erwartet. An der Nordsee und im Harz wird es mit Höchstwerten um die 28 Grad warm.

In Braunschweig und Umgebung scheit, so wetter.de, am Freitag die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad Celsius. In der nacht kühlt es sich auf 18 Grad Celsius ab. Insgesamt werden 15,5 Sonnenstunden prognostiziert.

Am Samstag wird es mit Spitzenwerten von 33 Grad noch ein bisschen wärmer. „Allerdings kommt es zwischen der Weser und der Ems in Laufe des Tages zu Hitzegewittern mit schauerartigem Regen“, sagte ein DWD-Meteorologe. Dadurch kühle es in den Abendstunden merklich ab.

In der Region steigen die Temperaturen am Sonnabend laut wetter.de auf bis zu 32 Grad Celsius. Die gefühlte Temperatur kann im Raum Braunschweig allerdings auf 34 Grad Celsius steigen. Hitze ist also angesagt, da auch wenig Wind wehen wird. Die Warnung gilt zwischen 12 und 18 Uhr. Insgesamt prognostizieren die Meteorologen 13,7 Sonnenstunden, wobei es sich ab 11 Uhr mehr und mehr bewölken soll.

Am Sonntag ziehen dann Regenwolken über das Land. Am Vormittag zunächst im Osten, später dann auch im Westen. An der Nordsee werden nur noch Temperaturen um die 25 Grad erreicht, in Bremen und im restlichen Niedersachsen 26 Grad.

In der Region kühlt es sich ebenfalls merklich ab. Laut wetter.de liegen die Höchsttemperaturen bei 23 Grad Celsius. Zwischen 4 und 6 Uhr kann es zu Gewittern kommen. Ab 6 Uhr ist dann Regen angesagt und das bis circa 14 Uhr. Ab 17 Uhr kommt allerdings die Sonne wieder raus.