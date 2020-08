Wasserstände der niedersächsischen Gewässer fallen

Viele Gewässer in Niedersachsen, wie hier die Weser, haben nur noch mittlere bis niedrige Wasserstände. Rekordniedrigstände liegen allerdings noch nicht vor. (Archivbild)

Osnabrück. Die Wasserstände in Niedersachsens Gewässern haben immer mehr abgenommen. Erste Einschränkungen des Schiffsverkehrs greifen.

Die anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände in den niedersächsischen Gewässern absinken. Die Pegel in den meisten Flüssen liegen derzeit zwischen mittlerem und niedrigem Stand, sagte Achim Stolz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im ostfriesischen Norden. „Die Tendenz geht aber eindeutig in Richtung Niedrigwasser.“

Niedrige Wasserstände verursachen erste Einschränkungen im Schiffsverkehr

Das gelte für die Flüsse Hase, Hunte, Leine, Aller, Oker und Elbe. Derzeit gebe es aber noch keine Rekordniedrigstände. Stadt und Landkreis Osnabrück hatten jüngst die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen bis Ende August verboten. Auch die Schifffahrt ist betroffen: Auf der Weser gebe es schon leichte Einschränkungen, sagte eine Sprecherin der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung.

Der Wasserstand in dem Fluss werde zurzeit durch die Edertalsperre gestützt. Das sei aber voraussichtlich nur noch bis zum 10. August möglich. Danach dürfte es deutlichere Einschränkungen geben. Auch auf der Elbe dürften die Wasserstände weiter sinken.

dpa