Naturschützer und Bauern streiten – scharfe Kritik von Weil

Nick Büscher bleibt sachlich, aber die Empörung ist ihm doch anzumerken. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzbundes (Nabu) in Niedersachsen und wirbt für das Volksbegehren Artenvielfalt. Die ehrenamtlichen Umweltschützer seien in den vergangenen Wochen oft von Landwirten gestört worden. Die Bauern hätten versucht, Menschen, die unterschreiben wollten, einzuschüchtern. „Man kann schon fast von einer Kampagne sprechen gegen die Unterschriftensammlung“, klagt Büscher.

Bis November wollen der Nabu, die Grünen und zahlreiche weitere Initiatoren mindestens 25.000 Unterschriften sammeln. Damit könnten sie in einem zweiten Schritt im nächsten Jahr das Volksbegehren umsetzen.

Nabu erntet viel Kritik

Es geht um den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten wie etwa der Wildbienen, es geht um Lebensräume für auf Wiesen brütende Vögel. Es geht um mehr Hecken und Blühflächen in der Landschaft und um einen geringeren Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, und es geht um mehr Ökolandbau in Niedersachsen. Das Land möchte dieses Plebiszit gerne verhindern und hat deswegen den so genannten Niedersächsischen Weg gestartet. Naturschützer, Bauernverband und Land arbeiten gemeinsam an Gesetzen für mehr Artenschutz.

Dass der Nabu sowohl beim Niedersächsischen Weg mitmacht als auch das Volksbegehren startete, hat in den vergangenen Wochen für viel Kritik gesorgt. Er habe den Start des Volksbegehrens durch den Nabu als Vertrauensbruch empfunden, sagt der Präsident des Landvolks Niedersachsen, Albert Schulte to Brinke. Offenbar rumort es vor allem an der Basis, wie die spontanen Besuche aufgebrachter Landwirte an den Ständen des Volksbegehrens zeigen.

Stephan Weil kritisiert den Nabu – aber auch die Landwirte

Auch die Landesregierung findet das Festhalten des Nabu am Volksbegehren nicht gut. Er hätte es besser gefunden, wenn der Nabu erst die Ergebnisse des Niedersächsischen Wegs abgewartet hätte, bevor er das Volksbegehren startet, sagt Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) vergangene Woche in einem Interview mit dem NDR. Landesagrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte: „Wir tun alles dafür, dass es nicht zu einem Volksentscheid kommt, wir arbeiten täglich hart daran - trotz Sommer-, Ernte- und Ferienzeit.“

Und auch Regierungschef Stephan Weil (SPD) wird deutlich: „Ich bin nicht glücklich über die Verhaltensweise des Nabu in dieser Angelegenheit, daraus mache ich gar keinen Hehl“, sagte er der dpa. Er kritisierte aber auch die Landwirte: Es sollte jetzt gemeinsam konstruktiv über richtige Gesetzesformulierungen diskutiert und auf hitzige Debatten auf Marktplätzen verzichtet werden.

Ministerien, Naturschützer und Landvolk arbeiten gemeinsam an den Gesetzen

Der Nabu sieht hingegen das drohende Volksbegehren als Druckmittel. „Ohne Volksbegehren gäbe es keinen Niedersächsischen Weg“, sagt Büscher. Erst die Androhung eines Volksbegehrens nach bayerischem Vorbild habe zum Niedersächsischen Weg geführt. Bislang sei dieser auch nichts mehr als eine Willensbekundung.

Derzeit arbeiten Ministerien, Naturschützer und Landvolk gemeinsam an den Gesetzen. „Allzu weit voneinander entfernt sind wir gar nicht“, sagt Schulte to Brinke. Die Arbeitsatmosphäre sei gut, eine Einigung sei aus seiner Sicht möglich. Der Nabu habe versprochen, das Volksbegehren zu stoppen, wenn die Beschlüsse des Niedersächsischen Weges in ein Gesetz gegossen würden: „Ich hoffe, dass das so läuft.“

Volksbegehren als Druckmittel

Knackpunkt aus Sicht der Landwirte sind die Entschädigungszahlungen. Mit Flächen, die sie nicht mehr so intensiv oder gar nicht mehr bewirtschaften dürfen, können sie kein Geld verdienen. Diese Haltung sei aus Sicht des Nabu verständlich, sagt dazu Büscher: „Wir wollen nicht, dass die Landwirtinnen und Landwirte den Mehraufwand, den sie tragen, auch bezahlen müssen.“ Das sei eine gesellschaftliche Aufgabe. Grundsätzlich halte auch er eine Einigung beim Niedersächsischen Weg für möglich: „Wir sind nicht weit auseinander entfernt, denke ich.“

Aber auch, wenn es eine Einigung unter den Vertragspartnern auf einen Niedersächsischen Weg gebe, heiße das noch nicht, dass das dann auch Gesetz werde, fügt er hinzu. Der Gesetzentwurf müsse noch durch den Landtag und könne dort verwässert werden. Also: Auch für den anschließenden Gesetzgebungsprozess im Parlament will der Nabu auf das Volksbegehren als Druckmittel nicht verzichten.

Wie teuer werden die Umweltschutzmaßnahmen für das Land

Wie teuer dem Land die Umweltschutzmaßnahmen am Ende kommen, steht noch nicht fest. Die Landwirtschaftskammer sei mit entsprechenden Berechnungen beauftragt worden, sagt dazu eine Sprecherin des Umweltministeriums. Endgültige Ergebnisse lägen noch nicht vor. Im Gesetzentwurf des Volksbegehrens sei von 45 Millionen Euro pro Jahr die Rede, sagt Büscher. Die Mittel dazu sollen aus Überschüssen im Haushalt kommen.

Niedersachsens Bauern-Präsident Schulte to Brinke hält die Kompensationen, die das Volksbegehren vorsieht, für zu gering. Im besten Fall bekämen die Landwirte nach diesem Modell gerade einmal die Hälfte der Ausfälle ersetzt. An einer Einigung auf einen Niedersächsischen Weg hängt für die Landwirte einiges.

Landwirtschaft pocht auf Erfolgskontrolle

Im Gegenzug poche die Landwirtschaft auf eine Erfolgskontrolle für Naturschutzmaßnahmen. „Wir haben immer mehr Naturschutzgebiete eingerichtet und der Landwirtschaft entzogen, aber der Erfolg ist dann nicht eingetreten“, sagt Schulte to Brinke. Die Zielgerichtetheit des Naturschutzes sei bislang eher unterentwickelt gewesen - auch das solle sich mit dem Niedersächsischen Weg ändern.

