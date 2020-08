Tierhalter in Niedersachsen setzen weniger Antibiotika ein

Hannover. 386 Tonnen Antibiotika haben Tierärzte 2019 an Tierhalter in Niedersachsen abgegeben, so das niedersächsische Landwirtschaftsministerium.

Der Einsatz von Antibiotika durch Tierhalter in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Wurden 2018 noch 429 Tonnen der Mittel an Tierärzte und Tierarztpraxen in den niedersächsischen Postleitzahlgebieten ausgegeben, seien es 2019 nur noch 386 Tonnen gewesen, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag in Hannover mit. Erfreulicherweise habe die Abgabemenge in Tonnen insgesamt gesenkt werden können, auch wenn es in einzelnen Bereichen einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr gegeben habe.

2011 wurden 1014 Tonnen Antibiotika abgegeben

Da einzelne große Tierarztpraxen über die Grenzen der Bundesländer hinaus arbeiten, beinhalten die Daten immer auch zu einem geringen Anteil Antibiotika-Mengen, die in Nachbarbundesländern eingesetzt wurden. 2014 betrug die Abgabemenge 726 Tonnen und 2011 waren es noch knapp 1014 Tonnen.

