37-Jährige bei Küchenbrand in Hannover schwer verletzt

Bei einem Küchenbrand in Hannoveraner ist am Freitagabend eine 37-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Stammestraße im Bezirk Ricklingen aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach wurde von der Feuerwehr verhindert. Die 37-jährige Mieterin der Wohnung hatte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit ihren drei Kindern (9, 11 und 13 Jahren) auf die Straße gerettet.

37-Jährige verletzt sich in Hannover bei einem Küchenbrand schwer

Die 37-jährige Mutter wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein 39-jähriger Nachbar verletzte sich bei eigenen Löschversuchen leicht. Die Kinder blieben unverletzt. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.

dpa