Verdacht auf illegale Rennen auf A2 und in Gifhorn

Die Polizei hat am Wochenende zwei mutmaßliche illegale Straßenrennen auf der Autobahn 2 und in Gifhorn gestoppt. Am Samstag war auf der A2 ein schwarzer BMW durch „rücksichtslose Fahrweise“ aufgefallen, wie die Beamten am Sonntag in Hannover berichteten. Der 37 Jahre alte Mann am Steuer soll von Westen aus Nordrhein-Westfalen kommend immer wieder rechts überholt, quer über alle Fahrstreifen gewechselt und mit Lichthupe sehr dicht auf andere Verkehrsteilnehmer aufgefahren sein.

Motorradfahrer mit 150 km/h in Gifhorn unterwegs

Zeugen hätten Videoaufnahmen von den hochriskanten und bedrängenden Manövern gemacht, hieß es. Bei Garbsen wurde der Fahrer gestoppt – nun gibt es Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen ihn. Es werden weitere Zeugen gesucht, die möglicherweise auch andere Raser oder Drängler beobachtet haben.

In der Innenstadt von Gifhorn hatte die Polizei bereits in der Nacht zum Samstag ein illegales Wettrennen beendet. Hier hielten die Beamten einen 32-Jährigen aus dem nahe gelegenen Meine an, der mit einem Tempo von mehr als 150 Kilometern pro Stunde auf seinem Motorrad unterwegs war. Der Mann sei schon wegen ähnlicher früherer Fälle vorbelastet, erklärten die Ermittler.

