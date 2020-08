Caritas Niedersachsen erhält 1,2 Millionen Masken aus BASF-Spende

Die Caritas in Niedersachsen erhält in diesen Tagen rund 1,2 Millionen Mund-Nasen-Schutzmasken. Sie werden von den Maltesern an die über 1.000 Sozial- und Gesundheitseinrichtungen des katholischen Wohlfahrtsverband im Land verteilt, wie die Caritas am Mittwoch in Hannover bekanntgab.

BASF spendet 100 Millionen Masken – 1,2 Millionen davon gehen an die Caritas

Die Masken seien Teil einer Spende von 100 Millionen Masken, die die Firma BASF dem Bundesgesundheitsministerium zur Verteilung an die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zur Verfügung gestellt hatte. „Über diese großzügige Geste sind wir sehr dankbar“, sagte Caritas-Landessekretär Thomas Uhlen.

Viele ihrer mehr als 60.000 Beschäftigten seien in Sozial- und Gesundheitsberufen tätig. Das Tragen von Masken bleibe dort alternativlos, wo eine Corona-Ansteckung nicht ausgeschlossen werden könne.

kna