Das im Zuge der Corona-Krise ausgesetzte Fahrverbot für Lastwagen an Sonntagen soll in Niedersachsen voraussichtlich nur noch bis Ende August gelten (Symbolbild).

Lkw-Fahrverbot an Sonntagen könnte ab September wieder gelten

Das im Zuge der Corona-Krise ausgesetzte Fahrverbot für Lastwagen an Sonntagen soll in Niedersachsen voraussichtlich nur noch bis Ende August gelten. „Weder vom Verkehrsgewerbe, noch von Unternehmen ist bislang der Wunsch geäußert worden, diese Maßnahme zu verlängern, so dass eine Verlängerung der Ausnahme nach heutigem Stand eher unwahrscheinlich ist“, sagte der Sprecher des Verkehrsministeriums Eike Frenzel der „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) (Donnerstag).

Fahrverbot zu Beginn der Corona-Krise ausgesetzt

Mit der Aussetzung des Verbots für Transporte mit haltbaren Lebensmitteln und Hygieneartikeln sollte die Versorgung der Menschen gewährleistet werden. Das Fahrverbot wurde in Niedersachsen zu Beginn der Corona-Krise ausgesetzt.

