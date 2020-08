Volkswagen: Golf 8 im September auch als GTI erhältlich

Wolfsburg. Volkswagen nennt Spezifikationen des Klassikers in der sportlichen Variante. Von 0 auf 100 soll es mit dem Golf in 6,3 Sekunden gehen.

Wenige Monate nach dem Start der achten Generation gibt es den Golf ab September auch wieder als GTI. Ab etwa 35.000 Euro montiert VW dann einen Zweilitermotor mit 180 kW/245 PS, der mit bis zu 370 Nm zu Werke geht und ein Spitzentempo von 250 Stundenkilometer ermöglichen soll. Von 0 auf 100 Stundenkilometer sprintet der GTI so in 6,3 Sekunden. Einen Verbrauchswert für den als Handschalter und mit Doppelkupplungsautomatik lieferbaren Sportler nennt VW noch nicht.

Verbrauch des Golf 8 GTI nennt Volkswagen noch nicht

Der GTI rollt auf einem deutlich modifiziertem Fahrwerk mit serienmäßiger Quersperre an der Vorderachse. Zur Optik gehört eine LED-Leiste, die sich quer über die gesamte Haube streckt. Außerdem gibt es als Reminiszenz an den Wabengrill des Originals ein Rautenmuster im vorderen Lufteinlass. An der Seite stechen markante Schwellerleisten ins Auge und hinten macht ein Diffusor mit weit nach außen gerückten Endrohren den Unterschied.

dpa