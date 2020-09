Niedersachsens AfD-Chefin Dana Guth hat der Landesregierung in der Corona-Krise eine Missachtung des Parlaments vorgeworfen.

Hannover. Regierung und Ministerpräsident Stephan Weil sähen sich in einer Schulmeisterrolle. Die Maskenpflicht lasse sich laut Guth nicht länger rechtfertigen.

AfD-Chefin Guth beklagt Parlaments-Missachtung in Corona-Krise

Niedersachsens AfD-Chefin Dana Guth hat der Landesregierung in der Corona-Krise eine Missachtung des Parlaments vorgeworfen. „Man hat die Parlamente völlig aus der Diskussion ausgeschaltet, und wir befinden uns nicht in einer akuten Situation“, sagte Guth der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Es wäre im Moment durchaus möglich, Maßnahmen im Parlament zu diskutieren.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

AfD-Chefin zu Corona-Maßnahmen: Maskenpflicht lässt sich nicht mehr rechtfertigen

Stattdessen sähen sich Regierung und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) momentan in einer Schulmeisterrolle. „Und ich persönlich habe manchmal den Eindruck, dass man sich in dieser Rolle sehr gut gefällt, weil es ja auch alles viel einfacher macht.“ Das dürfe aber nicht sein.

„Das wäre für mich der allererste Schritt, Maßnahmen, die man der Bevölkerung auferlegt, tatsächlich wieder parlamentarisch absegnen zu lassen“, sagte Guth. Darüber hinaus lasse sich die Maskenpflicht angesichts des moderaten Infektionsgeschehens nicht mehr rechtfertigen. „Wir sind nun mal ein Volk von freien, mündigen Menschen, die im Regelfall auch für ihr eigenes Leben Verantwortung übernehmen können.“

Dana Guth: „Ich finde es wirklich unsäglich, dass man Menschen zu solchen Maßnahmen zwingt“

Wenn nach Umfragen 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer die Maskenregelungen unterstützten, dann sollten diese Menschen eine Maske tragen. „Aber ich finde es wirklich unsäglich, dass man Menschen zu solchen Maßnahmen zwingt, ohne dass ein Infektionsgeschehen es hergibt.“

Bei einer Abkehr von der Maskenpflicht hätten auch die aktuellen Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ein Ende, die zu einem Riss in der Gesellschaft führten, sagte die AfD-Vorsitzende. „Man würde dann die Verwerfungen in der Gesellschaft nicht noch extremer auf die Spitze treiben, wie man es jetzt tut.“

Mehr zum Thema Corona

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa