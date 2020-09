Dehoga fordert niedersachsenweite Zulassung von Heizpilzen

Der Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) fordert eine landesweite Zulassung von Heizpilzen im Herbst und Winter. „Wir als Verband gehen davon aus, dass in diesen schwierigen Zeiten Heizpilze überall erlaubt werden“, sagte Dehoga-Geschäftsführerin Renate Mitulla der Deutschen Presse-Agentur.

Genehmigungen seien von Stadt zu Stadt unterschiedlich, vielerorts – wie etwa in Hannover und Lüneburg – sind die Wärmespender auf öffentlichen Flächen aus Umweltschutzgründen verboten. Um Gaststätten zu unterstützen, sei die Verlängerung der Außengastronomiezeiten in der Corona-Pandemie nötig, auch wenn die Pilze nicht die umweltfreundlichsten seien, betonte Mitulla.

Gastronomie hat Angst vor der kalten Jahreszeit

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte einen klimapolitischen Ausgleich vorgeschlagen. In Corona-Zeiten könne der Gastronomie geholfen werden, wenn Gäste auch in der kalten Jahreszeit draußen sitzen könnten. Die „bescheidenen Energiekosten“ könnten klimapolitisch ausgeglichen werden. Dies bedeutet eine mögliche CO2-Kompensation.

„Wir hoffen, so viele Betriebe wie möglich über die Zeit zu bekommen, da würden sie weitere Abgaben nur in neue Schulden stürzen“, meinte Mitulla. Viele Hotels und Gastronomiebetriebe in Niedersachsen schauen angesichts der Krise mit bangem Blick in die Zukunft, die Angst vor der kalten Jahreszeit ist groß.

Erweiterte Außengastronomie verlängern?

Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) nennt Altmaiers Idee „Symbolpolitik“. „Wir werden das nicht ändern, Corona rechtfertigt nicht alles“, sagte der Präsident des niedersächsischen Städtetags der dpa. Auf privaten Flächen haben die Kommunen keine Regelungsmöglichkeit.

In Bremen schlug die CDU-Fraktion vor, die Genehmigungen für die erweiterte Außengastronomie von bisher 31. Oktober um fünf Monate bis März zu verlängern. „Die neue Außengastronomie hat viele Fans gewonnen und es sind neue, spannende Projekte entstanden“, meinte der Deputierte für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung der CDU-Fraktion, Michael Jonitz. Heizpilze oder Elektro-Wärmestrahler sind in der Hansestadt nicht verboten, werden aber relativ selten aufgestellt.

Innovative Ansätze um die Krise zu überstehen

Gastwirte seien in dieser Zeit kreativ geworden, beobachtet auch Mitulla. „Im Raum Stade haben sich ein Café- und ein Barbetreiber zusammengeschlossen und nutzen den Außenbereich gemeinsam“, erzählt sie. Das Café allein bis 17 Uhr, dann eine überschneidende Stunde, bis das Café schließe und die Bar ganz übernehme. „Das ist ein ganz toller innovativer Ansatz, um die Krise zu überstehen.“

