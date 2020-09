Niedersachsen-Wetter: Freundliche, dann unbeständige Woche

Am Montag kommt die Sonne in Niedersachsen im Laufe des Tages durch.

Braunschweig. Bewölkter Himmel, Regen und Wind können das Wetter in Niedersachsen in den kommenden Tagen beherrschen. Der Montag startet freundlich.

Nach einem eher wolkigen Montagmorgen in vielen Teilen Niedersachsens lockert das Wetter laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) oft noch auf. Insbesondere an den Küsten und bis ins Emsland war am Morgen noch Regen möglich, wie ein DWD-Sprecher sagte.

In der Region rund um den Harz lockert es am Montag auf

Im Verlauf des Tages sollte die Wolkendecke aber oft auflockern und die Schauer nachlassen. Dann sei zumeist noch ein freundlicher Tag möglich, wie rund um den Harz schon seit den Morgenstunden. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 18 Grad auf den ostfriesischen Inseln und 21 Grad im Göttinger Raum. Mehr unbeständiges Wetter erwarten die Meteorologen für die kommenden Tage. Vor allem im Norden und rund um Bremen sei Regen möglich und der Wind frische auf.

dpa