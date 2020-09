Tierschutzbeauftragte rät Tiere gut auf Warntag vorzubereiten

Niedersachsens Landesbeauftragte für den Tierschutz hat vor dem bundesweiten Warntag am Donnerstag vor einer Belastung für Tiere gewarnt. Der Probealarm mit Sirenen in Städten und Dörfern bedeute eine immense Belastung für Tiere, teilte die Landesbeauftragte Michaela Dämmrich am Dienstag in Hannover mit. „Die Töne sind sehr laut und anhaltend, Tiere können sie nicht einordnen und verstehen. Einige Tiere können in Panik verfallen, weglaufen, von der Weide ausbrechen, Hunde sich losreißen und weglaufen oder ausdauernd bellen und jaulen.“

20 Minuten Warnsirenen – für Tiere eine sehr lange Zeit

Tiere sollten an dem Tag im Stall oder an einem sicheren Ort bleiben, ihre Halter sollten in der Nähe sein, um sie zu beruhigen und Panikattacken zu verhindern, riet Dämmrich. Hilfreich sei ein sicherer Platz als Versteck: „Zwanzig Minuten sind eine sehr lange Zeit für Tiere, in der die Sirenen durchgehend, beziehungsweise in einem bestimmten Rhythmus sehr laut erschallen“, sagte die Landesbeauftragte.

In ganz Deutschland werden an dem Tag Sirenen heulen, Warn-Apps piepen, Radio- und Fernsehsender ihre Sendungen unterbrechen und Lauftexte einblenden. Auch in Niedersachsen sollen sich die Kommunen beteiligen und ihre Sirenen ausprobieren. Ziel ist nach Angaben des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, alle Warnmöglichkeiten - auch via App und Internet - zu testen.

Donnerstag von 11 bis 11.20 Uhr gellen in Niedersachsen die Warnanlagen

Laut Innenministerium unterstreichen die wachsende Zahl an Naturkatastrophen - Hitzewellen oder Hochwasser - sowie die Gefahr von Terroranschlägen den Stellenwert des Warnsystems. Am Donnerstag um 11.00 Uhr soll das Signal zur Warnung kommen, die Entwarnung folgt dann um 11.20 Uhr.

dpa