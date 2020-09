Niedersachsens Landkreistag warnt vor weiteren Corona-Lockerungen

Visselhövede. Die Vereinigung aus den Niedersächsischen Landkreisen sieht Verbesserungspotential für die Landesregierung in der Corona-Krise.

Angesichts steigender Fallzahlen hat der niedersächsische Landkreistag vor weiteren Corona-Lockerungen gewarnt und verstärkte Vorbereitungen auf eine zweite Welle verlangt. „Wir sind in Niedersachsen bisher gemeinsam gut durch die Corona-Krise gekommen“, sagte Verbandspräsident Klaus Wiswe am Donnerstag nach einer Präsidiumssitzung in Visselhövede.

Wegen steigender Infektionszahlen und der Entwicklung in europäischen Nachbarländern gebe es aber keinen Spielraum für die erwogenen weiteren Lockerungen. Stattdessen müsse die Landesregierung die Vorbereitungen auf eine zweite Welle der Pandemie intensivieren.

Informationsaustausch in Echtzeit

„Dringend muss das Land eine verbesserte Teststrategie vorschlagen und die Kosten der Testungen endlich komplett übernehmen“, sagte Landrat Wiswe. Die Koordination der Tests vor Ort sei zu verbessern und das Hin und Her mit Testzentren, Infektionspraxen und Fieberambulanzen müsse ein Ende haben.

„Bei einer ersten Auswertung des Krisengeschehens der letzten Monate haben wir an einigen zentralen Stellen Verbesserungspotential ausgemacht: So muss das Informationsmanagement zwischen dem Land und den Gesundheitsämtern drastisch verbessert werden – wir brauchen Informationsaustausch in Echtzeit zum Beispiel über eine elektronische Krisenplattform.“

