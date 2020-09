Volle Tanzfläche – Osnabrücker Club wegen Corona-Verstößen zu

Ohne Hygienekonzept öffnete ein Club in Osnabrück – das kann für den Betreiber teuer werden.

Osnabrück. 250 Gäste tanzten dicht an dicht ohne Mund- und Nasenschutz. Dem Clubbetreiber droht eine Strafe von bis zu 25.000 Euro.

Angesichts grober Verstöße gegen die Hygienevorschriften sind Polizei und Behörden gegen eine Diskothek in Osnabrück vorgegangen. „Hier wurden die in der niedersächsischen Corona-Verordnung festgeschriebenen Regeln erneut ignoriert“, sagte die Leiterin des städtischen Krisenstabs, Katharina Pötter, am Samstag.

Verstoß gegen Coronaregeln kostet bis zu 25.000 Euro Strafe

Die Ordnungsbehörde habe die sofortige Schließung bis Sonntagnacht angeordnet und Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Dem Betreiber der Diskothek drohe ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro, teilte die Stadt mit.

Bei einer Kontrolle in der Nacht zum Samstag sei statt der erlaubten Schankwirtschaft eine Diskothek mit einer gut gefüllten Tanzfläche vorgefunden worden. Den Abstandsregeln, der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie Dokumentationspflichten kamen der Betreiber und die meisten der 250 Gäste demnach nicht nach.

Diskos könnten Infektionsschwerpunkte sein

„Gerade die Bedingungen in Diskotheken sind ein idealer Nährboden für das Virus, sich weiter auszubreiten. Deshalb ist ein solches Verhalten von Betreibern und Besuchern absolut inakzeptabel“, sagte Pötter.

