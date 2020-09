Ministerpräsident Weil trotzt dem Schmuddelwetter im Harz

Bad Harzburg. Stephan Weil (SPD) hat sich dabei unter anderem die Baumschwebebahn und angesehen. Am Abend wir die erste Wildholzsperre im Harz eingeweiht.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Samstag dem Schmuddelwetter getrotzt und Touristen-Attraktionen im Harz besucht. Die sechseinhalb Minuten Fahrt mit der neuen Baumschwebebahn in Bad Harzburg bezeichnete Weil als „großes persönliches Vergnügen“.

Der Westharz habe sich in den vergangenen Jahren spürbar gemacht, es gebe eine Reihe von guten Angeboten. Die Baumschwebebahn gilt dabei als neuer Touristen-Magnet und hatte kurz nach Eröffnung im August 4000 Besucher angezogen. Die Bahn führt vom knapp 500 Meter hohen Burgberg ins Tal und ist 1000 Meter lang.

Erste Wildholzsperre im Harz

Im Harzer Dauerregen ging der Regierungschef auch den Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ab. Weils Terminplan für den Harz sah im Anschluss noch einen Besuch der Harzwasserwerke vor, bevor am Abend die erste Wildholzsperre im Harz eingeweiht werden sollte. Diese Einrichtung zum Hochwasserschutz soll in der Gemeinde Lonau anschwemmendes Wildholz bei Regen soweit wie möglich zurückhalten.

dpa