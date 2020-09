Lotto-Millionen gehen nach Niedersachsen

Lottoglück in Niedersachsen: Gleich zwei Spieler sind in dieser Woche Millionäre geworden. Mit sechs Richtigen beim Spiel 6 aus 49 gewann ein Teilnehmer aus Wilhelmshaven mehr als 1,5 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse, teilte Lotto Niedersachsen am Dienstag in Hannover mit. In der ersten Gewinnklasse steigt der Jackpot in der nächsten Ziehung auf rund 30 Millionen Euro.

3,8 Millionen Euro für einen Spieler aus dem Landkreis Diepholz

Der Jackpot im Spiel 77 ging in den Kreis Diepholz – dort gewann am vergangenen Samstag ein Lottospieler mehr als 3,8 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse der Zusatzlotterie. Auch bei der Glücksspirale blieb das Lotterieglück in Niedersachsen: Der Gewinn von 100.000 Euro ging in den benachbarten Kreis Osnabrück. Bei der Zusatzlotterie Super 6 gingen 100.000 Euro an einen Spieler aus dem Landkreis Ammerland.