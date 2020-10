Lagerhalle des Nabu am Alfsee bei Osnabrück in Brand

In der Nacht zum Donnerstag löschte die Feuerwehr einen Vollbrand in einer Lagerhalle am Alfsee. (Symbolbild)

Osnabrück. Die Lagerhalle am Bootshafen von Rieste am Alfsee stand in der Nacht zum Donnerstag in Vollbrand. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Eine Lagerhalle des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) nördlich von Osnabrück ist nach Dafürhalten der Polizei durch Brandstiftung in Flammen aufgegangen. Es habe an mehreren Stellen gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei Osnabrück zur Begründung am frühen Donnerstagmorgen.

Mutmaßliche Brandstiftung am Alfsee nördliche von Osnabrück: Etwa 100.000 Euro Sachschaden

Kurz von 1.00 Uhr hatte die Leitstelle über den Vollbrand in der Halle am Bootshafen von Rieste am Alfsee informiert. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Donnerstagmorgen noch an. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Personen hätten sich nicht im Gebäude aufgehalten. Was in der Halle gelagert wird, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Alfsee befindet sich in einem Naturschutzgebiet.

dpa