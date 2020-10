Das EMA-Gymnasium in Herzberg.

Corona-Reihentest am EMAG Herzberg: Alle Befunde negativ

Der Reihentest am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMAG) in Herzberg hat ausschließlich negative Befunde ergeben: Über dieses Ergebnis informierte am Freitag die Kreisverwaltung. „Das ist eine gute Nachricht für die Betroffenen, die Schule und den Krisenstab und zeigt, dass das Hygienekonzept greift und die Schule mit der Situation umgehen kann“, sagte Landkreissprecher Ulrich Lottmann.

Corona am Gymnasium Herzberg: Schule habe gut reagiert

Das Team um Schulleiterin Brigitte Götz habe schnell und besonnen reagiert. Das gelte auch für die Kommunikation in der schwierigen Situation. Schüler und Eltern waren jeweils kurzfristig mit den notwendigen Informationen versorgt worden. Dass die gute Nachricht erst mit zeitlichem Abstand nun auch öffentlich gemacht wird, lag an einer noch ausstehenden schriftlichen Bestätigung eines negativen Befundes bei einer Person.

