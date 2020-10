Unfall auf A2 bei Hannover – Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf swe A2 bei Hannover wurde am Samstag ein Mann lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Hannover. Der Mann fuhr mit auf der A2 bei Hannover-Herrenhausen an einem Stauende auf einen LKW auf.

Bei einem schweren Unfall ist am Samstagvormittag auf der A2 nahe Hannover-Herrenhausen ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 51-Jährige war mit hoher Geschwindigkeit auf einen Lastwagen geprallt, der sich an einem Stauende befand. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgte den Verletzten.

Auto krachte aus unbekannter Ursache in Stauende

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 51 Jahre alter Autofahrer mit seinem Audi A 6 und einem Anhänger am Samstag gegen 09.50 Uhr auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs, als sich zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen aufgrund einer Baustelle ein Stau bildete. Aus bislang ungeklärter Ursache krachte das Auto in das Stauende.

PKW rutschte unter den Auflieger des LKW

Aufgrund der enormen Kräfte rutsche der Pkw unter den Auflieger. Der Autofahrer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der 58 Jahre alte Fahrer des Lastwagens überstand den Unfall unverletzt. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden mit 25.000 Euro.

Vollsperrung auf der A2 bei Hannover

Wegen des Unfalls und des damit verbundenen Rettungseinsatzes musste die Autobahn vorübergehend voll gesperrt werden. Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es bis in die Mittagsstunden zu weiteren Behinderungen.

Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Unfalls geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden.