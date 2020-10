Ein Beamter der Bereitschaftspolizei. In Einbeck riefen Rechtsextreme und Gegendemonstranten am Samstag bei verschiedenen Demonstrationen die Polizei auf den Plan.

Einbeck. Eine Veranstaltung der Partei „Die Rechte“ und Proteste dagegen haben am Samstag mehrere Anzeigen nach sich gezogen.

Nebeltöpfe und Hitlergruß - Ermittlungen nach Demos in Einbeck

Rechtsextreme und Gegendemonstranten haben in Einbeck im Landkreis Northeim die Polizei auf den Plan gerufen. Die Partei Die Rechte veranstaltete am Samstag eine Kundgebung und eine Spontanversammlung in der Innenstadt.

21 Teilnehmer bei Neonazi-Kundgebung in Einbeck – Ordner abgelehnt

Zu der Kundgebung am Mittag waren 21 Teilnehmer gekommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die anschließende spontane Versammlung wurde demnach von Einsatzkräften in die Hägerstraße begleitet, wo mehrere Reden gehalten wurden. Wie die Polizei auch mitteilt wurde „aufgrund staatsschutzpolizeilicher Vorerkenntnisse“ ein Ordner abgelehnt, den die Rechtsextremen benannt hatten.

300 Gegendemonstranten – Verstöße gegen Sprengstoffgesetz

Knapp 300 Gegendemonstranten zogen am Nachmittag durch die Stadt - ihr Motto: „Solidarisch kämpfen! Neonazi-Gewalt stoppen in Einbeck und anderswo!“

Im Bereich der Hägerstraße und des Marktplatzes wurden Polizeiangaben zufolge aus dem Aufzug der Gegendemonstranten heraus vier Nebeltöpfe gezündet. Die Beamten leiteten Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz und wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zwei Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Strafverfahren wegen Nebeltöpfen und Hitlergruß

Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen einen Unbeteiligten eingeleitet, der am Rande der Veranstaltungen einen Hitlergruß gezeigt haben soll. Die Ermittlungen würden vom Staatsschutzkommissariat geführt, hieß es.

In Einbeck gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Aufmärsche von Rechtsextremen. Im Juni wurde dort ein Sprengstoffanschlag auf das Privathaus einer Frau verübt, die sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark gegen Rechtsextremismus einsetzt. Im Briefkasten der Frau war ein Sprengsatz gezündet worden, verletzt wurde niemand. dpa/eng