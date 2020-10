Unfall auf der Eisenbahnlinie Braunschweig – Magdeburg

Braunschweig. Im Landkreis Börde entgleiste ein Güterzug. In Peine, Braunschweig und Helmstedt halten keine Fernzüge. Die Störung dauert bis in den Abend.

Aufgrund eines Eisenbahnunfalls kommt es am Freitag in der gesamten Region zu Störungen und starken Verspätungen im Zugverkehr. Auf der Bahnlinie Braunschweig – Magdeburg entgleiste in der Nähe von Dreileben (Landkreis Börde) ein Güterzug. Die Fernverkehrsstrecke ist deshalb zwischen Helmstedt und Magdeburg gesperrt.

Halte in Peine, Braunschweig und Helmstedt entfallen

Die Fernzüge der Deutschen Bahn verzögern sich um mindestens 45 Minuten und werden über Stendal umgeleitet. Die Bahnhöfe Peine, Braunschweig und Helmstedt werden nicht angefahren. Die Regionalzüge in diesem Bereich werden durch Busse ersetzt. Laut Ankündigung der Deutschen Bahn wird der Bahnverkehr rund um Hannover und Braunschweig bis in den Abend beeinträchtigt bleiben.

Wie die Bundespolizei Magdeburg mitteilte, entgleisten im Landkreis Börde die Diesellokomotive und mehrere Waggons eines leeren Güterzuges, der gerade auf einer Überführungsfahrt war. Der Lokführer wurde dabei leicht verletzt. Außer ihm befand sich niemand im Zug.