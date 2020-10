Corona: Region Hannover führt Maskenpflicht in Unternehmen ein

Wegen der steigenden Corona-Zahlen führt die Region Hannover eine Maskenpflicht in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ein. Sie soll ab Donnerstag, 22. Oktober, gelten, wie die Behörde mitteilte. Der Inzidenzwert der Region lag am Dienstag bei 36,1 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Immer mehr Großstädte erlassen Maskenpflichten für Unternehmen

Die Mund-Nasen-Bedeckung müsse nicht am eigenen Schreibtisch, aber auf den Fluren und Treffpunkten wie in der Küche getragen werden, erläuterte eine Sprecherin. Ausgenommen sind Schulen und Kitas, in denen weiterhin die bestehenden Hygienekonzepte gelten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Die Region Hannover besteht aus 21 Gemeinden und hat 1,18 Millionen Einwohner. Die größte Gemeinde ist die Landeshauptstadt Hannover mit 543.000 Einwohnern. In Berlin gibt es bereits eine Maskenpflicht in Unternehmen, in Bremen bisher nur in öffentlichen Gebäuden und Gerichten. In Niedersachsen entscheiden darüber laut Gesundheitsministerium in Hannover bislang die kommunalen Gesundheitsämter.

Unternehmerverbände äußern sich positiv zu der Maßnahme

Die Unternehmerverbände Niedersachsen begrüßten die Entscheidung der Region Hannover. „Deutschland und Niedersachsen können weder für die Gesellschaft noch für die Wirtschaft einen neuen Lockdown gebrauchen“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Müller der Deutschen Presse-Agentur. Die Unternehmen investierten viel Zeit und Geld in Hygienekonzepte und Gesundheitsschutz.

„Ohne Impfstoff sind wir auf Abstand, Handhygiene und Mundnasenschutz angewiesen, um Schließungen zu verhindern. Daher halten wir Masketragen in Unternehmen für sinnvoll. Das handhaben übrigens schon sehr viele Unternehmen genauso“, so der Müller weiter.

Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie:

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

dpa