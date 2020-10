Verbraucherzentralen während der Pandemie an Kapazitätsgrenze

Die Verbraucherzentralen in Niedersachsen haben in diesem Jahr alle Hände voll zu tun. Bis zu zweihundert telefonische Beratungen die Woche fallen dort an, wo es im vergangenen Jahr 200 im Monat waren. (Archivbild)

Geplatzte Reisepläne, annullierte Flüge und Streit um Stornogebühren: In der Coronakrise sind die Anfragen bei den Verbraucherschützern in Niedersachsen massiv gestiegen. Pro Woche seien allein am Telefon und per Video bis zu 700 Beratungsgespräche angefallen - zu Spitzenzeiten während des sogenannten Lockdowns sogar gut 1000 pro Woche, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen am Dienstag mit. Vor der Krise seien es etwa 200 Telefonberatungen pro Woche gewesen.

Verbraucherzentralen sind überlastet

Die Nachfrage nach Beratung vor allem während des sogenannten Lockdowns sei sogar doppelt so hoch gewesen wie die tatsächlich erfolgten Beratungen, sagte Geschäftsführerin Petra Kristandt. „Unsere Berater telefonieren wie die Weltmeister.“ Allerdings fehle das nötige Personal, daher könnten nicht alle Anfragen beantwortet werden - zumal die Sachverhalte oft neu und die Fälle juristisch teils anspruchsvoll seien. Viele Beratungen seien nicht in wenigen Minuten abzuhandeln: „Bei uns suchen Verbraucher Rat, die ihre Fragen im Internet nicht klären konnten. Wir betrachten den Einzelfall und suchen individuelle Lösungen“, erklärte sie.

Vor allem Pauschalreisen, Hotels und Unterkünfte, Flüge oder Laufzeitverträge in Fitnessstudios waren laut Verbraucherzentrale die Top-Beratungsthemen zwischen März und September. Vor der Krise bestand vor allem in Sachen Telefon und Internet sowie rund um den Mobilfunk Beratungsbedarf. Im Streit mit Unternehmen der Reise- und Veranstaltungsbranche gehe es um hohe Summen, die die Anbieter teils unrechtmäßig einbehielten. „Bei den Verbrauchern ist der Frust über das unanständige Geschäftsgebaren inzwischen deutlich zu spüren“, sagte Kristandt.

Reisebüro: Wer Geld will muss notfalls vor Gericht

Beispiel Pauschalreise: Im November 2019 habe ein niedersächsischer Verbraucher für September 2020 eine Pauschalreise nach Mallorca gebucht. Nach der erneuten Reisewarnung für die Balearen habe er kostenlos stornieren wollen, der Anbieter lehnte aber ab - mit der Begründung, die Corona-Pandemie zähle zum „allgemeinen Lebensrisiko“, steigende Infektionszahlen seien kein außergewöhnliches Ereignis mehr. Die Verbraucherzentrale beurteilte dies als „absurd und falsch“, die Rechtslage sei eindeutig: Die Reise müsse kostenlos storniert werden.

Ein weiteres Beispiel: Kreuzfahrten. Ein Kunde habe in einem Reisebüro in Salzgitter für August 2020 eine dreitägige Kreuzfahrt gebucht. Im Juni sagte er die Fahrt ab, weil eine Reisewarnung für den Zeitraum bestand. Der Kreuzfahrtanbieter verlangte dennoch 100 Prozent Stornokosten. Das Reisebüro habe dem Kunden erklärt: „Das Problem bei der Ausübung eines Rücktrittsrechtes ist immer, dass der, der sein Geld zurückhaben will, das notfalls gerichtlich einfordern muss.“ Die Antwort mache sprachlos, urteilten die Verbraucherschützer.

Wenn das Einkommen wegbricht zählt jeder Euro

Gleichzeitig seien die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für viele Menschen gravierend, teils gehe es um die Existenz, sagte der Vorstandschef der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Randolph Fries. „Wenn das Einkommen wegbricht, zählt jeder Euro. Wir stärken Verbrauchern den Rücken.“ Allerdings würden finanzielle Defizite in der Krise deutlich spürbar, mahnte Kristandt. Die Förderung des Landes Niedersachsen über das Glücksspielgesetz müsse von derzeit 1,5 Millionen Euro auf 2 Millionen Euro jährlich steigen. Auch müssten 10 zusätzliche Kräfte eingesetzt werden.

Der Gesamtetat der Verbraucherzentrale Niedersachsen fiel im vergangenen Jahr mit knapp 5 Millionen Euro nur wenig geringer aus als ein Jahr zuvor, die Verbraucherzentrale beschäftigt 82 Mitarbeiter oder umgerechnet 63,7 Vollzeitkräfte. In den Beratungsstellen wurden 66.780 Menschen beraten - nach 61.626 ein Jahr zuvor. Die Telefonberatung sei seit Dezember 2019 von kostenpflichtig auf kostenlos umgestellt worden, sagte eine Sprecherin. Damit stieg die Zahl telefonischer Beratungen von 200 im Monat auf 200 pro Woche.

Verbraucherzentralen helfen in allen Lebenslagen

Im Jahr 2019 drehten sich mit einem Anteil von rund 36 Prozent die meisten Beratungsgespräche um das Verbraucherrecht - Probleme mit Handwerkern und Kundendiensten sowie Rechtsfragen zu Reklamationen und Reisen. Internet und Telefon kamen auf knapp 23 Prozent. Ein laut Verbraucherzentrale typischer Fall: Ein Verbraucher bekommt deutlich überhöhte Mobilfunkrechnungen für das Smartphone seiner Tochter, darunter Drittanbieterforderungen für Spiele über rund 1400 Euro. Aber: Die Eltern haben keinen Vertrag mit dem Spieleanbieter abgeschlossen. Und: Minderjährigen ein Handy zu überlassen, bedeute nicht automatisch die Erlaubnis, Käufe damit abzuwickeln.

