Ein 16-Jähriger fährt mit einem Auto durch Bremerhaven

Eine Polizeistreife erwischte am Montagabend einen 16-Jährigen, der mit einem Auto einer Familienangehörigen eine Tour unternommen hatte.

Mit dem Auto einer Verwandten hat am Montagabend ein Jugendlicher in Bremerhaven eine Tour mit Freunden unternommen. Das teilten Polizei und Deutsche Presseagentur mit. Gegen 22.15 Uhr habe die Polizei den Hinweis erhalten, dass ein Fahrzeug entwendet wurde und offenbar der besagte 16-Jährige damit unterwegs sei. Polizeistreifen im Stadtgebiet suchten daraufhin nach dem verschwundenen Kleinwagen und fanden ihn schließlich im Bereich Cherbourger Straße / Lotjeweg. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten die drei Insassen.

Jugendlicher Fahrer zeigt sich uneinsichtig: Verboten, aber egal

Tatsächlich saß der 16-Jährige am Steuer. Er habe mit dem Auto lediglich Freunde in Leherheide abgeholt, erzählte er den Beamten. Außerdem sei ihm bewusst, dass er den Pkw ohne Fahrerlaubnis geführt habe. Dies sei ihm aber egal, da er bereits mehrfach ohne Führerschein am Steuer eines Autos oder Kleinkraftrades von der Polizei angehalten worden sei. Daraus schloss der 16-Jährige, dass er sowieso niemals eine Führerscheinprüfung ablegen könne.

Der jugendliche Fahrer und seine ebenfalls minderjährigen Freunde wurden von den Polizeibeamten an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Autoschlüssel wurde der Besitzerin ausgehändigt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.