Göttingens Oberbürgermeister Köhler vorsorglich in Quarantäne

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler befindet sich seit Anfang der Woche vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Grund ist der Kontakt zu einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung, bei dem am Wochenende eine Infektion mit dem Covid-19-Virus festgestellt wurde. Neben dem Oberbürgermeister sind auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die Kontakt zu dem infizierten Beschäftigten hatten. Präventiv hat das Gesundheitsamt eine Quarantäneanordnung für die Betroffenen erlassen. Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Göttinger erhöhte sich von Freitag bis Dienstag laut Gesundheitsamt um sieben Personen auf 24. Update: Northeim kein Risikogebiet mehr – Köhler testet negativ

Corona-Fälle in Hattorf

Was die jüngsten Corona-Infektionen in Hattorf angeht (wir berichteten), teilte Sprecher Dominik Kimyon am Mittwoch mit, dass seit Sonntag keine weiteren Fälle in Hattorf gemeldet wurden. Auf unsere Frage, ob alle Gäste einer Feier ausfindig gemacht werden konnte, bei der es nach unseren Informationen zu den Ansteckungen gekommen war, antwortete Kimyon: „Alle engen Kontaktpersonen der Fälle befinden sich in Quarantäne.“ Da es sich aber um individuelle Tests und nicht um einen Reihentest handele, seien detailliertere Auskünfte nicht möglich.

Coronavirus ernst nehmen

Göttingens Oberbürgermeister appelliert angesichts steigender Corona-Infektionen an die Göttinger Bevölkerung, das Corona-Virus, die davon hervorgerufenen Krankheiten und die deshalb geltenden Verhaltensregeln ernst zu nehmen und sich nicht leichtfertig darüber hinweg zu setzen. Noch am Montag hatten knapp 200 Menschen in der Unistadt gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. „Solange es keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, müssen wir uns der derzeitigen Situation anpassen. Das wird nur funktionieren, wenn wir uns der Risiken bewusst sind, uns rücksichtsvoll und diszipliniert verhalten und das Leben Dritter nicht leichtfertig in Gefahr bringen“, so Köhler.

„Nicht Politiker und Experten haben den weiteren Verlauf der Krise in der Hand, sondern wir alle gemeinsam durch unsere Geduld, unsere Disziplin und unsere Solidarität.“ Auch wenn es schwerfalle, solle beispielsweise auf private Feiern und andere größere Ansammlungen von Menschen verzichtet werden. „Nehmen Sie das Virus nicht auf die leichte Schulter“, bittet Köhler und mahnt:. „Wir alle tragen Verantwortung: Für unsere Mitarbeiterschaft, für unsere Familien und für alle Menschen, zu denen wir Kontakt haben.“

Neue Infektionen in Kreis Goslar

Das Gesundheitsamt des Landkreises Goslar hatte seit dem Wochenende 12 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl aller bislang bestätigten Fälle steigt somit auf 361 (Stand Mittwoch).

Die Infektionsquellen gehen auf Kontakte im beruflichen und privaten Umfeld zurück. Bei einer Person handelt es sich um einen Reiserückkehrer. In den letzten sieben Tagen sind 18,6 Meldungen pro 100.000 Einwohner erfasst worden. mp/mb

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort