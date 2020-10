„Vorquarantäne“ für Niedersachsens Schüler vor Weihnachten?

Die Aufforderung, zu Hause zu bleiben, so wie hier in einer Fußgängerzone in München, könnte auch kurz vor den Weihnachtsferien für Niedersachsens Schulen gelten – wenn dies angebracht ist, um Familienzusammenkünfte an Weihnachten vor Corona-Infektionen zu schützen.

Die Landesregierung erwägt wegen der Corona-Krise nach einem Zeitungsbericht, Schulen bereits zwei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien zu schließen. Stattdessen sollen die Schüler zu Hause lernen. Damit soll das Risiko verringert werden, dass Kinder ältere Verwandte an Weihnachten mit dem Coronavirus anstecken. „Wenn das als präventive Quarantäne ausreicht, werden wir das umsetzen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Montag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Zuvor hatte der Koalitionspartner CDU die sogenannte Vorquarantäne vorgeschlagen. Laut Tonne werde der Vorschlag bereits geprüft.

Die beiden letzten Unterrichtstage des Jahres fallen nicht aus, sondern sind Home-Schooling-Tage

Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr am Mittwoch, 23. Dezember. CDU-Generalsekretär Kai Seefried zufolge könnte aber schon der 18. Dezember, also der Freitag vor dem 4. Advent, der letzte offizielle Präsenztag in den Schulen sein. So gebe es sechs Tage Vorquarantäne vor Heiligabend. „Die beiden Tage sind aber nicht einfach frei“, sagte Seefried. Es seien Tage mit verpflichtenden Aufgaben, die Zuhause erledigt werden sollen. Für Familien, die eine Betreuung für ihre Kinder benötigen, müsse diese durch die Schulen in den Kohorten angeboten werden.

