Corona-Skeptiker demonstrieren in Braunschweig

Von den 45 Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen gelten nun 16 als Hotspot mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. In unserer Region sind Salzgitter und der Landkreis Peine betroffen, Braunschweig und Wolfsburg liegen gefährlich nahe unter der 50er-Marke.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Kliniken nimmt zu. Am Dienstag wurden 510 Erkrankte behandelt, 104 davon auf Intensivstationen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. 64 Patienten müssen künstlich beatmet werden. Am Montag betrug die Gesamtzahl noch 467 – und am Dienstag vor einer Woche 392.

Impfgegner und Verschwörungstheoretiker

Diese Zahlen lassen Corona-Skeptiker offenbar unbeeindruckt. Die Initiative „Querdenken 53“ hat für Samstag zu einer Demonstration in Braunschweig aufgerufen. Eine Anfrage unserer Zeitung ließ Sprecher Erhard Bekurts aus Salzgitter unbeantwortet. Auf der Internetseite der Initiative lautet das Motto „Wir zeigen Gesicht für Frieden, Freiheit, Vertrauen, Menschlichkeit und Demokratie“.

Impfgegner und Verschwörungstheoretiker stehen auf der Rednerliste. Eine von ihnen ist Carola Javid-Kistel. Die Ärztin aus Duderstadt sprach schon Mitte September bei der großen Corona-Demo in Hannover. Auf ihrer Internetseite informiert sie über Naturheilverfahren und Homöopathie. In Hannover sprach sie davon, dass man durch Angst vor dem Corona-Virus eine Diktatur schaffen wolle und fragte sich, ob mit einer Impfung Chips implantiert werden sollen.

Redner wurde festgenommen

Ein weiterer Redner ist der Querdenken-Anwalt Markus Haintz. Er wird per Video zugeschaltet. Haintz wurde erst am vergangenen Wochenende bei einer Corona-Demo in Berlin festgenommen, weil er sich der Polizei widersetzte.

Mit bis zu 400 Teilnehmern rechnen die Veranstalter laut der Stadt Braunschweig ab 12.30 Uhr vor dem Schloss. Ab 13.30 Uhr soll es einen Marsch durch die Innenstadt geben, bevor ab 15 Uhr bei bis zu 1500 Demonstranten die große Abschluss-Kundgebung auf dem Harz-und-Heide-Gelände stattfindet.

Nazis und Rechtspopulisten mit von der Partie?

Das Bündnis gegen Rechts ruft – ebenfalls ab 12.30 Uhr – zur Gegendemo auf dem Platz der Einheit auf. Hansi Volkmann (Linke) sprach von Corona-Leugnern. Er befürchtet, dass sich Nazis und Rechtspopulisten unter die Corona-Skeptiker mischen werden. Volkmann kündigte an: „Wer öffentlich für Freiheitsrechte eintreten will, soll das tun. Wer dabei gemeinsame Sache mit Rechten, Antisemiten und anderen Verschwörungsaposteln macht und die eigene Freiheit über das Recht auf Leben und Gesundheit von Älteren, Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen setzt, wird auf unseren Widerstand stoßen.“ Das Bündnis gegen Rechts rechnet mit 100 Teilnehmern. Es besteht aus Gewerkschaften, den Grünen, den Linken, der Antifa, den Falken und der DKP.

Polizei: Maskenpflicht durchsetzen

Die Stadt Braunschweig verhängte eine Maskenpflicht. Sprecher Rainer Keunecke sagte: „Aufgrund der besonderen Symbolkraft, die vom Schlossplatz als historischem Ort ausgeht, wurden neben dem Verbot, Reichskriegsflaggen zu zeigen, auch das Verbot angeordnet, die Reichsflaggen zu verwenden.“

Polizei-Sprecher Dirk Oppermann wies darauf hin, dass die Beamten die Maskenpflicht durchsetzen werden. Wie viele Beamte im Einsatz sein werden, wollte er nicht sagen. Es werde aber „ein angemessenes Kräfteaufgebot“ vor Ort sein.