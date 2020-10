Wohin mit dem Atommüll? Endlager-Debatte live im Internet

Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung

Die Suche nach einem geeigneten Endlager für Atommüll bewegt die Region zwischen Harz und Heide in besonderer Weise: Ende September hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung eine Karte mit möglichen Teilgebieten für ein Endlager vorgelegt, darunter auch große Teile Niedersachsens. Diese sollen nun immer weiter eingegrenzt werden – bis hin zu einer Entscheidung, wo erkundet wird.

Am 30. Oktober, 18 Uhr, wird die Diskussion live im Internet übertragen

Zur Endlager-Debatte veranstaltet die Braunschweiger Zeitung in Zusammenarbeit mit dem niedersächsischen Umweltministerium am Freitag, 30. Oktober, von 18 Uhr an eine Podiumsdiskussion, die live im Internet übertragen wird.

Miteinander diskutieren Umweltminister Olaf Lies, Steffen Kanitz, Bundesgesellschaft für Endlagerung, Jan Arning, Niedersächsischer Städtetag, Heiner Baumgarten, BUND Niedersachsen, und Christiane Jagau, Asse-Kritikerin und Mitglied der Asse-2-Begleitgruppe. Die Moderation übernimmt Michael Ahlers, landespolitischer Korrespondent unserer Zeitung.

Endlager-Disskusion am 30. Oktober 2020