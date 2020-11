Die katholische Kindertagesstätte St. Josef in Herzberg ist wegen eines Corona-Falls derzeit geschlossen. Darüber hatte das Göttinger Gesundheitsamt am vergangenen Freitag informiert. Demnach hatte sich eine Erzieherin mit dem Virus infiziert. Was wir wissen.

Da die Kita mit einem offenen Konzept arbeitet, das heißt, die Kinder einzelnen Gruppen nicht fest zugeordnet sind, galten alle Beschäftigten sowie die Kinder als Kontaktpersonen der Kategorie 1; eine Quarantäne für vierzehn Tage wurde für alle angeordnet. Kenntnisse über den positiven Fall habe das Gesundheitsamt erst am Abend des 27. Oktober erlangt. Am 23. Oktober bestand nach Angaben der Behörde der letzte potenziell infektiöse Kontakt der Erzieherinnen zu den übrigen Beschäftigten und Kindern, sodass die Quarantäne am Freitag, 6. November, endet.

Kita öffnet voraussichtlich am Montag wieder

Unsere Zeitung konnte am Freitag bei der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef als Träger der Einrichtung niemand für eine Auskunft erreichen. Am Dienstag teilte Volker Bauerfeld von der Bischöflichen Pressestelle Hildesheim auf unsere Anfrage hin telefonisch mit, dass die Kindertagesstätte voraussichtlich am kommenden Montag, 9. November, wieder geöffnet ist.

Die Erzieherin habe sich auf eigene Veranlassung von ihrem Hausarzt testen lassen, nachdem sie Symptome bei sich festgestellt hatte. Sie habe sich danach unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben und war nicht mehr in der Kita, so Bauerfeld. Der Test sei dann positiv ausgefallen. mb

