AfD setzt auf neue „Gruppe“ im niedersächsischen Landtag

Nach dem Auseinanderbrechen der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag hat sich eine neue „Gruppe“ von sechs Abgeordneten um den stellvertreten AfD-Landesvorsitzenden Stephan Bothe gebildet. Bei einer Pressekonferenz im Landtag sicherten AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und der niedersächsische Landesvorsitzende Jens Kestner am Mittwoch der „Gruppe“ die volle Unterstützung der Partei zu. Dazu gehört auch, das Logo der Partei zu nutzen.

Kestner zeigte sich „hocherfreut“ über das Bilden der Gruppe, die als Organisationsform in der Geschäftsordnung des Landtags allerdings nicht vorgesehen ist. Der gesamte Landesvorstand befürworte das Bilden der Gruppe, sagte Kestner. Der Bundestagsabgeordnete hatte beim jüngsten AfD-Landesparteitag in Braunschweig die bisherige Landesvorsitzende und frühere Fraktionschefin im Landtag, Dana Guth, nach gewonnener Stichwahl im Vorsitz abgelöst. Guth, der Braunschweiger Abgeordnete Stefan Wirtz sowie der Abgeordnete Jens Ahrends waren nach dem Parteitag aus der Fraktion im Landtag ausgetreten. Sie verlor mit nur noch sechs von ursprünglich neun Abgeordneten ihren Fraktionsstatus, an den Parlamentsrechte und erhebliche Fraktionskostenzuschüsse gebunden sind.

„Legitimiert, AfD-Politik zu machen“

„Diese sechs sind legitimiert, im Landtag AfD-Politik zu machen“, sagte Kestner. Sie seien „bei der Fahne geblieben“, das mache ihn stolz. Chrupalla sagte, auch im AfD-Bundesvorstand der Partei habe es einstimmig Unterstützung gegeben. Die frühere Landtagsfraktion habe gute Arbeit geleistet, sagte Chrupalla. Die neue Gruppe habe alle Namens- und Markenrechte. Es gebe zudem andere deutsche Landtage, in denen Gruppen mehr parlamentarische Rechte hätten.

Der frühere parlamentarische Geschäftsführer Klaus Wichmann, der zu den sechs Abgeordneten der „Gruppe“ gehört, kündigte einen Vorstoß beim Ältestenrat des Landtags an. Dort ist die AfD nicht mehr vertreten. Man werde für die Gruppe aber nicht Fraktionsrechte fordern, sagte Wichmann. Es sei aber fraglich, ob es verhältnismäßig sei, die Gruppe so zu behandeln wie Einzelabgeordnete. Formell werden alle verbleibenden AfD-Abgeordneten - sowohl die sechs um Bothe als auch die drei um Guth - so eingestuft. Ahrends hatte außerdem seinen Austritt aus der AfD bekanntgegeben. Kestner forderte Ahrends zur Rückgabe des Mandats auf. Ahrends sei nicht direkt gewählt worden, sondern über die Liste in den Landtag gekommen. Mit dem Austritt aus der AfD zeige er, dass er nicht mehr zu den Zielen und Idealen der AfD stehe. Dies würde bei einem Austritt laut Kestner auch für Guth und Wirtz gelten. Der Landesvorstand hat allerdings bereits Ausschlussverfahren gegen Guth und Wirtz eingeleitet. Die Nachrücker der AfD würden sicher Politik im Sinne der Partei machen, so Kestner. Auf der Nachrückerliste für den Landtag steht laut Landtagshandbuch Jürgen Pastewsky aus dem Kreis Wolfenbüttel oben. Das setzt allerdings zunächst einmal eine Mandatsrückgabe voraus.

Bundessatzung wird geändert

Mit Blick auf die niedersächsischen Vorgänge soll die Bundessatzung angepasst werden. Das Sprengen der gesamten Fraktion habe einen großen Schaden verursacht, sagte Chrupalla. Der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Christopher Emden sprach von einer Lücke in der Bundessatzung. Chrupalla sagte, bei der Entwicklung in Niedersachsen hätten persönliche Animositäten eine große Rolle gespielt. Intern gab es allerdings seit langem Szenarien, die als gemäßigt geltende Guth zunächst im Partei- und dann im Fraktionsvorsitz abzulösen. Als möglicher Nachfolger im Fraktionsvorsitz galt der Abgeordnete Peer Lilienthal. Er und Bothe hatten unter anderem den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zu einem offiziellen Auftritt nach Niedersachsen eingeladen. Bothe gilt als enger Vertrauter Kestners. Sowohl Chrupalla sowie der zweite Bundessprecher Jörg Meuthen waren angesichts der Vorstandsneuwahlen zum Braunschweiger Landesparteitag gekommen.

Dana Guth, sitzt 2018 im niedersächsischen Landtag. Als Fraktionsvorsitzende saß sie vorn, mittlerweile wurden die nun fraktionslosen AfD-Abgeordneten umgesetzt. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Guth, Wirtz und Ahrends reagierten in einer gemeinsamen Mitteilung. „Die Geschäftsordnung des Landtags sieht aktuell keine Gruppen vor. Schon aus diesem Grund kann das nicht mehr als eine plakative Ankündigung nach außen sein“, heißt es. Sie fordern aber auch, eine Gruppenbildung ab einer Anzahl von mindestens drei Abgeordneten zu ermöglichen und damit einhergehend den Gruppen auch parlamentarische Rechte einzuräumen, wie es auch in anderen Bundesländern möglich ist. Gerade die Möglichkeit Entschließungsanträge einzubringen und über eine Gruppenbildung mehr Redezeit zu erhalten, ermöglichten auch Abgeordneten ohne Fraktion an der parlamentarischen Arbeit teilzunehmen. „Einen entsprechenden Vorschlag haben wir dem Ältestenrat mit der Bitte um Beratung vorgelegt“, so die drei Abgeordneten. Dass es keine inhaltlichen Gründe für die Spaltung gebe, weisen sie zurück. „Wir werden auch weiterhin eine liberal-konservative Politik gemäß unserer Programmatik vertreten umso mehr, als dass die „offizielle AfD-Gruppe“ erwarten lässt, dass sich dort der sogenannte „Sozialpatriotismus“ im Stil des angeblich aufgelösten Flügels durchsetzen wird.“ Auch unter Guth hatte es aber Aktionen gegeben, die Befremden bei den Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP ausgelöst hatten. So gab es eine Demonstration, die teilweise parallel zum „Tag der offenen Tür“ des Landtags stattfand.

