Kraniche sind wieder auf dem Weg in den Süden

Hunderttausende Vögel machen in diesen Wochen Station in Niedersachsen. Der Vogelzug hat dieses Jahr relativ früh begonnen.

Auf ihrem Weg aus Nordeuropa nach Südeuropa und Nordafrika machen in diesen Wochen wieder Tausende Kraniche in Niedersachsen Stopp. „Insgesamt stehen in Niedersachsen etwa 110.000 Kraniche, und hier in der Diepholzer Moorniederung haben wir zur Zeit 55.000 bis 56.000“, sagt Thorsten Obracay, Landschaftsökologe beim BUND Diepholzer Moorniederung. Die Zugzeit der Kraniche beginne immer im Oktober.

Dieses Jahr sei ein eher durchschnittliches Jahr, was die Zahl der Kraniche angeht, die in Niedersachsen Station machen. Der Vogelzug habe relativ früh mit geringen Zahlen angefangen. „Seit zwei Wochen gibt es einen starken Anstieg auf inzwischen durchschnittliche Zahlen“, sagte Obracay.

Kraniche schlafen stehend in flachem Wasser

Kraniche benötigen als Übernachtungsplatz Regionen, wo sie im flachen Wasser stehend schlafen können und genügend Nahrung finden. Wegen des milden Wetters sind im Moment noch viele Insekten aktiv, was sich günstig auf die Nahrungssituation auswirke. Aber die mehreren trockenen Jahre hintereinander haben die Wasserstände absinken lassen, erklärte Obracay. Die verfügbaren Wasserflächen seien kleiner geworden. „Für durchschnittliche Zahlen an Kranichen reicht das.“

Zweimal im Jahr überqueren Kraniche Norddeutschland: Im Frühjahr fliegen sie aus ihren Überwinterungsgebieten in Spanien, Frankreich und Nordafrika in ihre Brutgebiete in Skandinavien und Nordosteuropa. Im Herbst kehren sie in die Mittelmeerregion zurück.

