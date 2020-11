Niedersachsens Schulträger sehen Schulen gut fürs Lüften gerüstet

Ein Kehrblech steckt zwischen Fensterrahmen und Fensterbank und verhindert somit das Zufallen des Fensters. Lehrer in Niedersachsen halten häufiges Lüften für unrealistisch (Symbolbild).

Die niedersächsischen Kommunen sehen die Schulen gut für das coronabedingte Lüften gerüstet. Das Lüftungskonzept des Kultusministeriums könne fast überall umgesetzt werden, erklärten die Landkreise, Städte und Gemeinden am Donnerstag in Hannover.

Ihre Spitzenverbände stützten sich auf eine Umfrage unter den Mitgliedern. Die Kommunen sind als Schulträger für die Ausstattung der Schulen verantwortlich.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Schulkinder sollen sich warm anziehen

Probleme könne es lediglich bei einzelnen Schulräumen geben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. Darauf müsse bei der Unterrichtsplanung Rücksicht genommen werden. Der Vorgabe des Ministeriums nach soll in allen Räumen in den Pausen und einmal in der Unterrichtsstunde fünf Minuten lang mit Durchzug gelüftet werden.

Damit sollen Lufttröpfchen fortgepustet werden, an denen möglicherweise Coronaviren haften. Die Schulkinder sollen sich warm anziehen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Luftreiniger für einige Schulräume

Regelmäßiges Lüften sei ein besserer Schutz als der oft geforderte Einsatz mobiler Luftreiniger, sagte Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages. Lehrerverbände halten das bis zu zehnmalige Lüften an einem Schultag im Winter für unrealistisch. Nötig seien CO2-Ampeln, die anzeigen, wenn die Luftqualität sinkt. Für Schulräume, in denen nicht gelüftet werden kann, sollten Luftreiniger gekauft werden.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

dpa