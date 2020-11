Fitnessstudios bleiben zu - „Urteil absolute Existenzbedrohung“

Ungenutzte Sportgeräte stehen in einem geschlossenen Fitnessstudio von Peter Firnhaber. Der Geschäftsführer plant, gerichtlich gegen die durch den Teil-Lockdown angeordnete Schließung vorzugehen. Am Freitag teilte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg mit, dass bereits eingegangene Anträge auf vorläufige Außervollzugsetzung der Schließung abgelehnt worden sind.

Keine Masken, kein Abstand: 20.000 bei Demo in Leipzig

Peter Firnhaber will durchhalten, doch erst einmal hat er verloren - zumindest die jüngste Runde vor dem niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Der grauhaarige Mann aus Langenhagen bei Hannover hofft weiter, dass er unter dem Strich nicht alles verliert. Für den Fitnesscenter-Betreiber geht es mit dem neuerlichen Lockdown seines Studios wie für viele andere Menschen in Niedersachsen um die nackte Existenz.

30 Kläger wollten die Corona-Verordnung Niedersachsens kippen

Der 58-Jährige ist einer von rund 30 Klägern gewesen, die vor dem OVG versucht haben, die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zu kippen. Seinen Fall entschied das Gericht schon am Freitag - und es entschied gegen ihn. Die Lüneburger Richter urteilten im Eilverfahren, dass Fitnessstudios in Niedersachsen geschlossen bleiben (Az.: 13 MN 433/20 u.a.) Nun steht Firnhaber alleine mit seinem Anwalt in seinem Studio, Stepper und Laufbänder sind verwaist. Trainieren wird dort bis Ende des Monats wohl niemand mehr.