Seit 2017 laufender Abu-Walaa-Prozess kostet Millionen

Der Angeklagte kommt mit Polizeischutz in den Gerichtssaal. Nach seinem Geständnis im Prozess um den Hildesheimer Prediger Abu Walaa hat das Oberlandesgericht in Celle seine Untersuchungs-Haft aufgehoben, Ahmed F.Y. kann sich frei bewegen. Aber nun sitzen bewaffnete Beamte in seiner Nähe und wachen zusätzlich zu den zahlreichen Justizangestellten über die Sicherheit im Saal. Die Atmosphäre ist angespannt: Im Zuschauerbereich sitzt ein Besucher, den Behörden als islamistischen „Gefährder“ eingestuft haben. Deswegen sind auch in der Celler Innenstadt Beamte in Zivil unterwegs, die das Geschehen im Auge behalten.

, ihn dafür verantwortlich gemacht, dass Gläubige aus seiner Hildesheimer Moschee nach Syrien gereist waren, um sich dem IS anzuschließen. Der Prediger gilt laut Anklage als Chef der Terrormiliz Islamischer Staat in Deutschland und soll mit Helfern junge Gläubige für den IS rekrutiert haben. Das überraschende Geständnis hat für eine Wende in dem Prozess gesorgt, der nun schon seit zweieinhalb Jahren läuft, den Druck auf die anderen drei Angeklagten erhöht. An diesem Tag will sich auch Mahmoud O. zu den Vorwürfen gegen ihn äußern, das hat sein Anwalt bereits angekündigt. Der 31-Jährige ist ebenfalls in der Hildesheimer Moschee ein- und ausgegangen, der Kronzeuge im Prozess hat ihn als rechte Hand des Predigers beschrieben.

Ein weiterer Angeklagter bestreitet Vorwürfe weitgehend

Im Hochsicherheitssaal warten die Prozessbeteiligten gespannt auf das, was er zu sagen hat. Am Ende spricht Mahmoud O. nicht selbst, sondern lässt eine Erklärung verlesen. Und am Ende ist es auch kein umfängliches Geständnis, sondern er bestreitet weitgehend, was die Anklage ihm zur Last legt: Es habe kein intensives Vertrauensverhältnis zu Abu Walaa gegeben, heißt es. „Ich war schon gar nicht seine rechte Hand.“

Tatsächlich sind die Vorwürfe gegen den 31-Jährigen massiv: Die Anklage geht davon aus, dass der Hildesheimer Teil einer netzwerkähnlichen Organisation mit Abu Walaa an der Spitze war, das junge Gläubige für den IS geworben hat. Konkret soll Mahmoud O. Ausreisewilligen Kontaktnummern in Syrien übermittelt haben – was er in der Erklärung bestreitet. Außerdem soll er für die Finanzierung von Ausreisen zuständig gewesen sein. Auf sein Geheiß seien etwa Handys oder Tablets auf Rechnung gekauft, aber nie bezahlt worden. Diese sollten dann weiterverkauft werden. Der Kronzeuge im Prozess, ein ehemaliger IS-Sympathisant und Syrien-Ausreiser, beschrieb die Übergabe der Geräte auf einem Parkplatz in Aachen. Es gibt Observationsbilder, die Mahmoud O. zeigen. „Ich habe einen Fehler gemacht, den ich bereue“, sagt dieser nun. Aber er habe nicht gewusst, dass seine „Geschäftspartner“ mit dem Geld ihre Ausreise nach Syrien finanzieren wollten.

„Durch die lange U-Haft bin ich am Ende meiner Kräfte“

Gar nicht äußert sich Mahmoud O. zu den brisanten Angaben eines V-Mannes des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Dieser will mitbekommen haben, wie der Hildesheimer im November 2015 im Keller der Moschee über mögliche Anschläge schwadronierte: Beim „kleinen Wumms“ könne man auf Polizisten schießen. Der „große Wumms“ solle nach dem Vorbild der Pariser Anschläge laufen. Ermittlungen zu den Anschlagsplänen liefen allerdings ins Leere.

Mahmoud O. hat den Prozess bis dahin ohne Regungen über sich ergehen lassen. Während die anderen Angeklagten im Hochsicherheitssaal mal die Köpfe schüttelten oder empört die Hände hoben, saß der gebürtige Libanese mit deutschem Pass bewegungslos hinter der Scheibe aus Panzerglas, seine Stirn oft in die Hände stützend, als sei sie ihm zu schwer geworden. Nun steht er zwar im Mittelpunkt und dennoch sieht es so aus, als wolle er gar nicht gesehen werden. „Durch die lange U-Haft und die zeitweise Isolierung bin ich am Ende meiner Kräfte“, lässt Mahmoud O. verlesen. Er habe im Gefängnis über sich und seinen beruflichen Lebensweg nachgedacht.

Angeklagter will Ausbildung nachholen

Eine Ausbildung hat der Hildesheimer nach seinem Hauptschulabschluss nie gemacht, sich immer nur mit Minijobs durchgeschlagen. Nach der Schule sei er dann auf die schiefe Bahn geraten, habe Alkohol getrunken, Drogen genommen und seine Tage in der Spielhalle verbracht. Der Glaube habe ihm dann geholfen, den Absturz zu überwinden. Sein Traum: Er wolle eine Ausbildung zum Mechaniker und Karosseriebauer machen, einen Betrieb aufbauen. Ob das Gericht Mahmoud O. aus der U-Haft entlassen wird, wie von seinem Anwalt beantragt, ist noch offen. Die Bundesanwälte haben in einer ersten Stellungnahme deutlich gemacht, dass sie dafür keine Gründe sieht: Anders als sein ehemaliger Weggefährte F.Y. habe sich der 31-Jährige nicht glaubhaft von der Szene und der Ideologie distanziert.