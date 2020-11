Die Corona-Hygienekonzepte in Stadt und Landkreis Göttingen

Die zweite Welle der Corona-Pandemie läuft. Besonders hoch ist die Gefahr einer Verbreitung des Covid-19-Virus in Bereichen, in denen Menschen dicht an dicht leben. Wie sehen die Hygienekonzepte für solche Wohnkomplexe aus – wie das Iduna-Zentrum oder die Hochhäuser an der Groner Landstraße 9 in Göttingen, Einrichtungen wie die Transit-Unterkunft für Spätaussiedler im Rosenthaler Hof bei Duderstadt oder das Grenzdurchgangslager in Friedland?

Die Göttinger Wohnanlagen waren zum Ende des Frühjahrs von Corona-Ausbrüchen betroffen. Ende Mai ging es im Iduna-Zentrum los, Mitte Juni im Wohnkomplex an der Groner Landstraße. Über beide Ausbrüche wurde bundesweit in den Medien berichtet. Für Aufsehen sorgten unter anderem die Ausschreitungen an der Groner Landstraße, als der Komplex komplett unter Quarantäne gestellt wurde.

Hausverwaltungen tragen Verantwortung

Für beide Häuser seien entsprechende Konzepte entwickelt worden, teilt Dominik Kimyon, Sprecher der Göttinger Stadtverwaltung, mit. Die jeweiligen Hausverwaltungen seien für die Erstellung und Umsetzung von Hygienekonzepten allerdings selbst verantwortlich. Seitens der Stadtverwaltung werde regelmäßig und unangemeldet die Umsetzung der Hygienemaßnahmen überprüft. „Die Stadt steht in Austausch mit den Hausverwaltungen.“ Bei einem Runden Tisch mit den Verwaltungen der Hochhauskomplexe werden Themen wie die Prävention von weiteren Corona-Ausbrüchen, die Verbesserung der Wohnsituation und des Wohnumfeldes, Maßnahmen gegen Überbelegung und Sanierung diskutiert. Und auch die Bewohner sollen mit der Situation nicht allein gelassen werden, können sich in den jeweiligen Quartierszentren zu Corona, Schutzmaßnahmen oder weiteren Themen rund um den Virus informieren. Auch werden in den Quartierszentren kostenlos Alltagsmasken verteilt.

Zu den Hygienekonzepten zählt nach Angaben der Stadtverwaltung insbesondere die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz in den Fluren und Treppenhäusern sowie Aufzügen zu tragen. Außerdem müssen gemeinschaftlich genutzte Flächen wie Flure, Treppenhäuser und Aufzüge regelmäßig gereinigt und gelüftet werden.

Quarantäne einhalten

Das Konzept für den Wohnkomplex an der Groner Landstraße konnte Ende Oktober in der Praxis getestet werden, als neue Infektionen mit dem Corona-Virus festgestellt wurden. Zwei Bewohner seien unabhängig voneinander positiv getestet worden, hatte die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Göttingen mitgeteilt. Die beiden Infizierten sowie Kontaktpersonen der Kategorie 1 mussten sich in häusliche Quarantäne begeben. Die Einhaltung der Quarantäne und der gesundheitliche Zustand der Infizierten wurde regelmäßig überwacht.

„Wichtig ist, dass Infizierte und deren enge Kontaktpersonen die Quarantäne einhalten“, betont Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für besondere Ereignisse der Stadt Göttingen. Notwendige Informationen seien von Dolmetschern auch in Textform zweisprachig vermittelt worden. „Außerdem helfen wir den Menschen, indem wir sie beispielsweise kostenlos mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgen“, hatte Broistedt erklärt. Die Stadt hielt auch Quarantänewohnungen mit Vollverpflegung zur Verfügung.

Nachdem die Corona-Ausbrüche in den Hochhauskomplexen in der Stadt abgeklungen waren, erreichte das Virus zum Sommeranfang die erste Einrichtung im Landkreis Göttingen. Im Grenzdurchgangslager Friedland infizierten sich mehr als 60 Menschen mit Covid-19. Das Grenzdurchgangslager Friedland habe aktuell eine Kapazität von 800 Plätzen, informiert Hannah Hintze, Stabsstellenleiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Aufgrund der Corona-Pandemie werde die Kapazität allerdings nicht ausgeschöpft. Ende Oktober waren dort 265 Menschen untergebracht.

Besuchsverbot im Lager Friedland

Die unterschiedlichen Personengruppen, zu denen Spätaussiedler, Asylbewerber aber auch Flüchtlinge aus humanitären Aufnahmeprogrammen zählen, würden in verschiedenen Häusern untergebracht, erläutert Hintze. Innerhalb dieser Personengruppen erfolge eine Unterbringung möglichst nach Ankunftsdatum, um sogenannte Kohorten zu bilden. „Die Kohortenbildung soll bei einem möglichen Infektionsfall das Trennen von Infizierten und Nichtinfizierten sowie Kontaktpersonen erleichtern, damit möglichst wenige Personen von einer potenziellen Quarantäne betroffen sind.“

Mit verschiedenen Maßnahmen soll eine Ausbreitung des Virus verhindert werden. „Grundsätzlich besteht derzeit am Standort des Grenzdurchgangslagers Friedland ein Besuchsverbot“, erklärt die Pressesprecherin. An allen Hauseingängen und in allen Sanitärbereichen stünden Desinfektionsmittel zur Verfügung. Auf das Tragen von Mund-Nase-Schutz werde durch Piktogramme hingewiesen. „Die Regelungen orientieren sich an denen für das öffentliche Leben“, erklärt Hintze. Kennzeichnungen zur Abstandshaltung seien angebracht, darüber hinaus „Einbahnstraßensysteme“ gekennzeichnet worden.

Alle relevanten Informationen zum Coronavirus für die Bewohner würden in relevanten Sprachen übersetzt, ausgehängt oder ausgegeben. „Die Reinigungsintervalle wurden erhöht“, berichtet die Stabstellenleiterin. In Bereichen mit hohem Publikumsverkehr wurden Plexiglasscheiben installiert. Schutzkleidung für Personen, die in Separierungs- oder Quarantänebereichen arbeiteten, stehe in ausreichendem Maß zur Verfügung. „Im Quarantänefall werden besondere Bereiche eingerichtet, sodass betroffene Personen trotzdem an die frische Luft können, ohne Kontakt zu Nichtinfizierten zu haben.“ Dies geschehe zum Beispiel durch das temporäre Aufstellen von Bauzäunen und Absperrgittern, die nach Ablauf einer Quarantäne auch wieder entfernt würden.

Speisesaal öffnet nur einmal täglich

Auch die Versorgung der Bewohner ist genau geregelt. Die warme Mittagsmahlzeit wird von den Bewohnern im Speisesaal abgeholt. „Gegessen wird in der Unterkunft“, so Hintze. Mittags werde auch die Kaltverpflegung für das Abendessen und das Frühstück des Folgetages ausgegeben, damit der Speisesaal nur einmal am Tag aufgesucht werden müsse. „Damit es nicht zur Schlangenbildung kommt, wird die Verpflegungsausgabe häuserweise terminiert. Im Quarantänefall werden die Mahlzeiten zu den Personen gebracht. Verdachtsfälle werden in separaten Häusern untergebracht, dort verpflegt und versorgt“, erklärt Hintze. Es sei sichergestellt, dass die Personen das Gebäude nicht verlassen. Gleiches gelte für infizierte Personen und für Kontaktpersonen, die dann wiederum separat in anderen Häusern untergebracht würden. „Mögliche Kontakte sollen somit auf ein Minimum reduziert werden.“

Berücksichtigt wurde auch die Integration von Mitarbeitern. Es gebe diverse Dienstanweisungen und andere Vorschriften, die allen Mitarbeitern bekannt seien. Außerdem sei das Thema Corona regelmäßig Gegenstand in Dienstbesprechungen. Die Mitarbeiter, die in Schutzausrüstung arbeiten müssen, werden nach Angaben von Hintze speziell dafür geschult, damit sie den richtigen Umgang kennenlernen und Sicherheit gewinnen.

Rosenthaler Hof bei Duderstadt

Außer im Grenzdurchgangslager in Friedland waren auch Bewohner des Rosenthaler Hofs bei Duderstadt von Infektionen betroffen. Das Hotel wurde vom Bundesministerium des Innern, für Sicherheit und Heimat (BMI) als Transitunterkunft für Spätaussiedler angemietet. Die Betriebsgenehmigung des Hotels ermögliche eine Unterbringung von 380 Menschen, berichtet BMI-Sprecher Björn Grünewälder. „Ergänzend ist anzumerken, dass angesichts der Pandemielage eine Vollbelegung nicht erfolgen wird.“

Beim Rosenthaler Hof werde mit einer Gesamtkapazität von 250 Betten geplant. Anfang November war die Anlage mit 226 Menschen belegt. Die Menschen würden nach Familienverbänden in eigenen Zimmern untergebracht, so Grünewälder weiter. Die Zimmer seien jeweils mit Dusche und WC ausgestattet. Im gesamten Gebäude gebe es Spender für die Handdesinfektion. „Die Kapazitäten im Restaurantbereich wurden deutlich reduziert“, erklärt der Sprecher. Das Gelände werde in Hinsicht auf Zu- und Abgänge durch einen Sicherheitsdienstleister überwacht. Durch diese Maßnahme werde sichergestellt, dass das bestehende Besuchsverbot eingehalten wird.

Regelmäßige Testung der Mitarbeiter

„Die untergebrachten Personen erhalten Vollverpflegung einschließlich Getränken“, so Grünewälder weiter. „Dabei werden die besonderen Hygieneregeln berücksichtigt.“ Zweimal wöchentlich versorge sie ein „rollender Supermarkt“.

Auch für die Integration der Mitarbeiter wurde ein Konzept erarbeitet. „Es ist ein Betriebsarzt vorhanden“, so der Ministeriumssprecher. „Die Beschäftigten werden regelmäßig präventiv mit einem sogenannten PCR-Test getestet. Sie erhalten persönliche Schutzausstattung wie zum Beispiel FFP2-Masken.“ Die Mitarbeiter seien intensiv informiert, eingewiesen und für das Thema Covid-19 sensibilisiert worden. Bewohner mit Corona-Infektionen oder Verdacht darauf werden laut Grünewälder in separaten Bereichen untergebracht, die für andere nicht zugänglich seien. „Sie werden auf dem eigenen Zimmer vollversorgt.“ Ein Sicherheitsdienst überwache den Zugang zu diesen Bereichen. Mitte Oktober wurde die Neuaufnahme von Spätaussiedlern nach der Infektion von 14 Bewohnern gestoppt, wie BMI-Sprecherin Alina Vick damals mitgeteilt hatte. Jetzt sei durch die strenge Separierung der Infizierten die Neuaufnahme weiterer Spätaussiedler möglich, erklärte ihr Kollege Marek Wede Anfang November, als bei sieben Bewohnern Infektionen festgestellt wurden.

