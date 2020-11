So funktioniert der Corona-Modus an der KGS Bad Lauterberg

Kreativ sein müssen auch die Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen. Zum Beispiel macht der normale Sportunterricht mit Mund-Nase-Bedeckung und Abstand keinen Sinn. Darum bieten die Sportlehrer der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Bad Lauterberg Wanderungen an – etwa den Hausberg hinauf – oder auch Gymnastik, bei der jeder Teilnehmer an seinem Platz bleibt. Von einer anderen umgesetzten Idee berichtet Schulleiterin Inger Schweer.

An Tagen mit gutem Wetter verbringen die Schüler ihre Pausen im Freien, können dort die Masken absetzen. Doch wenn es regnet, bleiben sie in den KGS-Gebäuden. Dann werden die Klassen halbiert: Eine Gruppe bewegt sich mit Schutzmasken auf dem Flur, die andere bleibt im Klassenraum und kann die Masken abnehmen. Und dann tauschen sie. In der Kooperativen Gesamtschule in Bad Lauterberg funktionieren die Maßnahmen gegen Corona. Foto: Kirsten Buchwald / HK-Archiv Ein alternativer Vorschlag wurde hingegen verworfen: Demnach könnte immer ein Kind seine Maske absetzen, während sein Tischnachbar eine Bedeckung von Mund und Nase trägt. Für die Klassenräume gilt auch die Regel des regelmäßigen Lüftens: Immer nach 20 Minuten werden die Fenster für 5 Minuten geöffnet. Schüler tragen Masken freiwillig Liegt der sogenannte Inzidenzwert im Landkreis bei mehr als 50, müssen die Schüler auch im Unterricht Mund-Nase-Bedeckungen tragen. Fällt er unter die Marke, gilt die Pflicht zwar nicht mehr, doch die KGS-Schüler werden gebeten, ihre Masken weiterhin auch im Unterricht zu tragen. Etwa 95 Prozent der Schüler würden das auch tun, lobt Inger Schweer. Auch die Eltern der Schüler zeigten Verständnis, die Stimmung sei gut. Vor allem nach den Herbstferien gab es viele Fragen zu den Vorgaben, mit denen die Ausbreitung des Coronavirus gemindert werden soll. Zum Beispiel, ob die Masken auch in den Gängen getragen werden müssen und ob die Schüler im Gehen essen und dafür die Bedeckungen abnehmen dürfen. Im Vergleich zu vor den Ferien hat sich nichts verändert: Die Masken bleiben aufgesetzt, gegessen wird nicht im Gehen. An die Maßnahmen müssten manche Schüler immer mal wieder erinnert werden, so die Schulleiterin. In den Klassenräumen hängen darum jetzt professionell gestaltete Plakate, die über das Verhalten in den Pausen aufklären. Bislang gab es noch keinen Corona-Fall, der den Schulbetrieb in Bad Lauterberg eingeschränkt hat, berichtet Inger Schweer und klopft dabei tatsächlich auf Holz. Regelbetrieb mit Präsenz Aktuell gilt Szenario A in der Kooperativen Gesamtschule: eingeschränkter Regelbetrieb mit Präsenzunterricht – wobei so gut wie alles angeboten werden kann. Die KGS-Leiterin sagt: „Wir sind davon überzeugt, dass der Präsenzunterricht nicht zu ersetzen ist." Im Szenario B wird immer ein Teil der Schüler zu Hause unterrichtet. Und Szenario C sieht Schulschließungen vor.