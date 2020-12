Der Zoll fand bei einer Kontrolle auf der A7 bei Hannover-Münden zwei Welpen ohne Trinken und Futter sowie diverse Schlachterzeugnisse in einem Transporter.

Zoll findet Welpen und geschlachtetes Schaf in Transporter auf A7

Einen ungewöhnlichen Fund haben Braunschweiger Zollbeamte am Donnerstag auf dem A7-Parkplatz Hackelberg bei Hannoversch Münden gemacht. In einem Transporter aus Osteuropa fanden sie zwei lebende Hundewelpen, die ohne Futter und Wasser in sehr beengten Boxen gehalten wurden.

Fleisch aus Hausschlachtung in Osteuropa

Neben dem kleinen Rottweiler und dem Cane Corso fanden die Beamten in dem ungekühlten Transporter zudem ein ganzes, geschlachtetes Schaf sowie weitere Schlachterzeugnisse aus Schweinefleisch, teilt das Hauptzollamt am Donnerstag mit.

Das Fleisch stamme augenscheinlich aus Hausschlachtungen in Osteuropa – dieses darf nach Angaben des Zolles aber nicht innerhalb Europas in andere Länder transportiert werden, denn die erforderlichen Gesundheitsnachweise können bei Hausschlachtungen nicht erbracht werden. Der Schlachtort der Tiere sei zudem ein Schweinegrippe-Hotspot.

Gefälschte Heimtierausweise?

Die Beamten konfiszierten das Fleisch, anschließend wird dieses vernichtet werden. Auch die jungen Welpen blieben nicht bei den kontrollierten Fahrern. Die Osteuropäer konnten zwar Heimtierausweise aus ihren Heimatland für die zwei Welpen vorzeigen, doch die Beamten zweifelten an der Echtheit der Papiere.

Das Veterinäramt Göttingen hat die Tiere daher in Quarantäne genommen – auch im sogenannten „Schutz der Allgemeinheit“ vor Krankheiten wie etwa Tollwut. red