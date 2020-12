Mediziner zur Unterstützung der Corona-Impfzentren gesucht

In einem Brief sind mehr als 43.000 Ärztinnen und Ärzte zur Unterstützung der landesweit bis zu 60 Corona-Impfzentren aufgerufen worden. Gesucht werden Freiwillige sowohl für die Zentren als auch für mobile Teams. Das teilten die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Donnerstag mit. Sie helfen dem Gesundheitsministerium in Hannover bei der Rekrutierung des Personals für die Impfstationen. Die ärztlichen Vertreter sollen die Teams leiten und die Menschen vor der Impfung aufklären. Schutzbekleidung werde vor Ort gestellt, hieß es.

dpa