Regelstudienzeit in Niedersachsen wird verlängert

Aufgrund der Coronakrise verlängerte die Landesregierung am Donnerstag die Regelstudienzeit in Niedersachsen.

Die Regelstudienzeit in Niedersachsen wird bis zu einer Rückkehr in den Hochschul-Regelbetrieb um ein Semester verlängert. Das hat der Landtag am Donnerstag in Hannover beschlossen. Dadurch ist es unter anderem möglich, dass Bafög-Zahlungen entsprechend länger fließen und Langzeitstudiengebühren später fällig werden.