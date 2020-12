Eine Prostituierte wartet auf ihrem Zimmer in einem Bordell. In Hessen und Niedersachsen gab es Durchsuchungen (Symbolbild).

Razzia im Rotlichtmilieu: Durchsuchungen auch in Helmstedt

Bei einer Razzia im Rotlichtmilieu hat die Bundespolizei zwei Verdächtige festgenommen, die Frauen aus China zur Prostitution illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Hessen, auch in Niedersachsen gab es Durchsuchungen in Göttingen und Helmstedt.

Sexarbeiterinnen ausgebeutet

Wie die Bundespolizei und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilten, handelt es sich bei den Verdächtigen, die in der Nähe von Hanau festgenommen wurden, um eine 43-jährige Deutsche und einen 36-jährigen Chinesen.

Sie sollen mehrere Chinesinnen mit teils gefälschten Ausweisdokumenten den Aufenthalt in Deutschland ermöglicht und sie dort als Prostituierte beschäftigt haben. Sie sollen die Hälfte der daraus erzielten Einnahmen von den Frauen verlangt und sie auch nicht zur Sozialversicherung angemeldet haben.

dpa