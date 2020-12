Gastronomie-Mitarbeiter sollen Pflegeheime unterstützen

Hannover. Um die Pflegekräfte zu entlasten, fordert die niedersächsische Diakonie Hilfe von Gastronomie-Mitarbeitern an, die zurzeit in Kurzarbeit sind.

Um angesichts steigender Corona-Fallzahlen die Pflegekräfte zu entlasten, hat die Diakonie in Niedersachsen Mitarbeiter der Gastronomie zur Hilfe in Pflegeheimen aufgerufen. Auch ehemalige Pflegekräfte sowie Gastronomie-Beschäftigte in Kurzarbeit könnten in der Pandemie die Arbeit in den Heimen unterstützen, sagte Hans-Joachim Lenke, Vorstandssprecher des Diakonischen Werks, am Freitag. „Die Bekämpfung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, betonte er. „Unsere Pflegekräfte arbeiten am und teilweise schon deutlich über dem Limit. Deshalb brauchen wir in den Pflegeheimen jetzt schnell Unterstützung und Entlastung.“

Mögliche Aufgaben: Besuchermanagement, Hygiene, Verwaltung, Schnelltests

Er erklärte, die Gastronomie-Mitarbeiter sollten „natürlich nicht die Pflege an sich übernehmen“. Aber sie könnten beim Besuchermanagement oder bei den Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit Corona-Tests helfen. Denn die Belastung in der Pflege sei hoch, das Personal knapp. In der Pandemie kämen Schutzmaßnahmen und Schnelltests hinzu. Daher seien auch Fachkräfte beispielsweise zur Bearbeitung von Verwaltungsaufgaben rund um die Tests gesucht.

