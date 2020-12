Zum Start der Corona-Impfungen: 40.000 Impfdosen in Niedersachsen

Überall in Niedersachsen stehen die Impfzentren bereit, so wie hier in Oldenburg. Das Land wird zunächst 40.000 Impfdosen bekommen.

Zum Start der Corona-Impfungen bekommt das Land Niedersachsen voraussichtlich etwa 40.000 Impfdosen. In Bremen werden bis Ende Januar 2021 etwa 30.000 bis 40.000 Impfdosen erwartet, zum Start am 27. Dezember sollen 4000 Impfdosen vorhanden sein, wie eine Sprecherin der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz am Sonntag sagte. Der Bund sicherte zudem eine zügige Verteilung der Impfstoffe zu.

„Wahrscheinlich werden wir zunächst 20.000 Personen impfen können. Mittel- und langfristig entscheidend wird aber sein, dass wir jede Woche kontinuierlich Impfstoffe bekommen“, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums in Hannover. „Wir gehen gerade zu Beginn von sehr wenigen Impfdosen aus. Jede impfberechtigte Person benötigt für einen ausreichenden Impfschutz zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen.“

50 Corona-Impfzentren in Niedersachsen

Die ersten Impfungen sollen vom 27. Dezember an Menschen in Pflegeeinrichtungen bekommen. Die Landkreise organisieren, welche Dienste in die Pflegeheime kommen, um Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Neuansteckungen in Niedersachsen weiter. Das Landesgesundheitsamt meldete 1344 bestätigte Fälle binnen 24 Stunden. Das waren 206 mehr als am Sonntag vor einer Woche. Der landesweite 7-Tage-Wert lag bei 111,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

„Wir sind sehr gut vorbereitet, die 50 Impfzentren im Land stehen und sind ebenso wie die mobilen Teams einsatzbereit“, sagte die Sprecherin. Die Impfzentren starten zu einem späteren Zeitpunkt. Für die Schutzimpfungen hat das Land mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) einen Rahmenvertrag geschlossen. Bei der KV und der Ärztekammer Niedersachsen haben sich bislang fast 2400 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, die bereit sind, in den Impfzentren mitzuarbeiten. Die Vergütung soll 150 Euro pro Stunde betragen.

2021 könnten sich 68 Millionen Menschen in Deutschland gegen Corona impfen lassen

Die Beschaffung des Impfstoffs liegt in den Händen des Bundes. Zum Impfbeginn werde es „ein kontinuierliches Aufwachsen der täglichen beziehungsweise wöchentlichen Lieferungen geben“, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Im Januar werde nach jetzigem Stand bundesweit mit 3 bis 4 Millionen Dosen gerechnet, bis Ende März sollen es insgesamt 11 bis 13 Millionen Dosen sein. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Samstag auf Twitter erklärt, es solle jedem, der 2021 geimpft werden wolle, auch so bald wie möglich ein Impfangebot gemacht werden.

Wir wollen jedem, der in 2021 geimpft werden will, auch so bald wie möglich ein Impfangebot machen. Dazu haben wir schon mit den beiden in Zulassung befindlichen Impfstoffen ausreichend Dosen. Zur Sicherheit haben wir auch Verträge für drei weitere aussichtsreiche Kandidaten. https://t.co/A2kgjxrVuT — Jens Spahn (@jensspahn) December 19, 2020

Für die zwei Präparate der Mainzer Firma Biontech und des US-Herstellers Moderna sind dem Ministerium zufolge nun insgesamt 136,3 Millionen Dosen sicher, die nahezu alle 2021 geliefert werden könnten. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich so rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen – bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland.

