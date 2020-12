Weser-Tote – Der Prozessauftakt ist verschoben

Der Mordprozess im Fall der getöteten 19-jährigen Andrea K. aus Schöningen verzögert sich. Ein Angeklagter sei krank, teilte das Landgericht Verden am Montag mit. Damit könne der für Dienstag geplante Beginn des Prozesses nicht stattfinden. Ein neuer Termin wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Mord vor

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Angeklagten Mord vor. Den Ermittlungen zufolge sollen der 40-Jährige, der 53-Jährige und die 39-Jährige das Opfer mit einem Stromkabel auf einer Waschbetonplatte festgebunden haben. Danach seien entweder alle drei oder nur die beiden Männer zur Weserschleuse in der Gemeinde Balge (Kreis Nienburg) gefahren, so die Anklagebehörde. Den Ermittlungen zufolge stießen die Täter die auf der Platte gefesselte Frau am 9. April 2020 über das Geländer in den Fluss, wo sie ertrank.

Zum Auftakt der Verhandlung waren Sachverständige geladen

Laut Anklage wollten die Täter mit dem Mord andere Straftaten verdecken. Zum Auftakt der Verhandlung hatte die Kammer drei Sachverständige geladen.

dpa