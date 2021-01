Seesen Nach dem Leichenfund am Montag gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Der Verdacht auf ein Verbrechen hat sich erhärtet.

Leichnam in Seesen: Tatverdächtiger festgenommen

Im Fall des in Seesen gefundenen männlichen Leichnams gibt es neue Erkenntnisse. Der Verdacht eines nicht natürlichen Todes durch fremde Gewalteinwirkung habe sich erhärtet, sagte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstagnachmittag gegenüber dem Harz Kurier. Sie habe Ermittlungen wegen Totschlags aufgenommen. Zur genauen Todesursache konnte die Rechtsmedizin bislang allerdings noch keine Angaben machen.

Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen und wird dem Haftrichter vorgeführt

Es gebe bereits einen Tatverdächtigen, der sich selbst bei der Polizei gemeldet habe, so die Staatsanwaltschaft. Er wurde vorläufig festgenommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft rechnet fest mit einem Hafterlass. Einzelheiten zum Tathergang sind noch nicht bekannt. Der Leichnam war am Montagvormittag in Seesen gefunden und von der Polizei mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks geborgen worden.