Pistorius über Linksextreme: Teile neuer Generation radikaler

Wird in Niedersachsen Linksextremismus nicht ernst genug genommen? Innenminister Boris Pistorius (SPD) wehrt sich im Interview mit unserer Zeitung gegen Vorwürfe seines Amtsvorgängers Uwe Schünemann (CDU) – und gegen Kritik linker Gruppen und Politiker, Pistorius wolle Antifaschismus kriminalisieren. Der stellt klar: Bei Gewalt und Straftaten ist Schluss.

Herr Minister, nach den Anschlägen auf die Landesaufnahmebehörde für Flüchtlinge ist die Diskussion um den Linksextremismus wieder schärfer geworden. Auf dem Gelände der LAB in Braunschweig brannten Anfang Januar zehn Transportfahrzeuge aus, in Hannover-Langenhagen zündeten die Brandsätze nicht. Sie haben seinerzeit erklärt: „Wir stellen in Niedersachsen eine starke Radikalisierung der Szene fest, die sich zu einer terroristischen Struktur entwickelt.“ Woran genau machen Sie das fest?

Es gibt offenbar gerade bei der nachwachsenden Generation im Linksextremismus zumindest teilweise jedenfalls einen größeren Hang zur Radikalisierung und leider eine größere Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, vermehrt auch gegen Personen. In Leipzig, Berlin und Hamburg hat es mehrere Vorfälle gegeben, auch einen Angriff auf den Hamburger Innensenator Grote, als er mit seinem Sohn im Auto zur Schule unterwegs war. Das sind neue Qualitäten, die wir da feststellen. Deshalb sind wir sehr, sehr wachsam.

Die CDU-Landtagsfraktion und Ihr Amtsvorgänger Uwe Schünemann (CDU) haben im Dezember 2020 erklärt, zweifellos gingen die größten Gefahren für Demokratie derzeit vom Rechtsextremismus und islamistischen Terrorismus aus. Schünemann verwies aber auf eine Fachtagung des CDU-geführten Justizministeriums zum Linksextremismus, wonach es noch grundlegenden Forschungsbedarf gebe. Die Zahl der „links“ motivierten Straftaten sei außerdem im Jahr 2019 stark gestiegen. Man müsse aufpassen, dass sich der Linksextremismus nicht ungestört ausbreite. Welche Erkenntnisse gibt es dazu bisher für das Jahr 2020? Und besteht nicht in der Tat die Gefahr, dass der Linksextremismus etwas aus dem Blick gerät?

Und zu Zeiten meines Amtsvorgängers war die Zahl linksextremistischer Straftaten teils höher als heute. Nun gut, es wäre klug, wenn wir an dieser Stelle keine politischen Spielchen treiben – gerade wenn man Verantwortung für so ein wichtiges Politikfeld hat, darf man sich das jedenfalls nicht leisten. Meine Behörden und ich nehmen jedenfalls alle Arten von Extremismus sehr ernst und wiegen nicht das eine gegen das andere auf. Wer Straftaten begeht, wer sich gegen unsere Gesellschaft und Demokratie wendet, kann mit unserer absoluten Entschlossenheit rechnen. Egal, aus welcher Ecke sie kommen. Wir haben beispielsweise den Staatsschutz deutlich gestärkt, indem wir bei den Zentralen Kriminalinspektionen Fachkommissariate eingerichtet haben. Wir haben dadurch noch mehr Knowhow vor Ort. Wir haben das Landespräventionsprogramm in der Koalition einvernehmlich aufgebaut, für alle Extremismusbereiche. Wie ich bereits im letzten Jahr gesagt habe, sind die Zahlen linksextremistischer Straftaten zuletzt auf 801 gestiegen, das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor. Ich will das nicht verharmlosen, aber dennoch einordnen: Trotz des Anstiegs liegt das immer noch unter dem 10-Jahres-Schnitt der linksextremistischen Taten in Niedersachsen. Dem gegenüber stehen 1600 Straftaten aus dem rechtsextremistischen Bereich, auch hier gab es eine deutliche Steigerung. Mir geht es aber gar nicht um den Vergleich, am Ende sind die Unterschiede nicht das Entscheidende, sondern das Gemeinsame: dass diese Extremisten den Staat und diese Gesellschaft angreifen, mit unterschiedlicher Motivation und Zielsetzung.

Ihre Ankündigung, ein Verbot von linksradikalen Gruppierungen der Antifa prüfen zu lassen, hat ein breites Bündnis auf den Plan gerufen, darunter das Braunschweiger „Bündnis gegen Rechts“. Der Brandanschlag in Braunschweig wird als „idiotisch und verbrecherisch“ verurteilt, aber vor einer „Hatz auf sog. Antifagruppen“ gewarnt. Gemeint sind der Bund Deutscher Kriminalbeamter und Sie, der niedersächsische Innenminister. „Es braucht lauten Protest, wenn versucht wird, Antifaschismus zu delegitimieren“, heißt es in der landesweiten Erklärung linker Gruppen und Personen. Was sagen Sie zu der Kritik?

Wenn jemand sagt, er sei antifaschistisch unterwegs, hat er meine volle Unterstützung und Solidarität. Wenn aber jemand unter diesem Deckmantel Straftaten begeht oder öffentliches Eigentum zerstört, dann ist das kein Kampf gegen den Faschismus, sondern ein Kampf gegen einen demokratischen Rechtsstaat. Und dagegen werden wir uns selbstverständlich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln wehren. Ich habe außerdem nicht davon gesprochen, die Antifa oder Antifa-Gruppen zu verbieten. Das ist ja auch kein einheitlicher oder gar geschützter Begriff. Jeder, der gegen Faschismus kämpft, verdient zuallererst den Dank der Gesellschaft. Dabei den Weg der Gewalt zu gehen, Straftaten zu begehen, ist aber zutiefst verwerflich. Das schadet auch dem Anliegen des Antifaschismus. Es ging und geht mir darum, genau hinzusehen. Wir haben etwa Gruppierungen, in unterschiedlicher Organisationsform, die als gemeinnützig anerkannt sind, die Förderung aus öffentlichen und privaten Mitteln bekommen. Wenn darunter Gruppierungen sind, die mit Straftaten ihre Ziele zu erreichen versuchen, sollten wir diesen ihre Aktivitäten insgesamt mit allen rechtlichen Möglichkeiten erschweren. Um das aber noch einmal klarzustellen: Es geht keineswegs um eine Kriminalisierung des Antifaschismus, das liegt mir komplett fern.

Die Aufklärungsquote scheint mit zuletzt 25 Prozent beim Linksextremismus gering, von einem zeitweise hohen Krankenstand beim Verfassungsschutz und Staatsschutz ist die Rede, gerade beim Führungspersonal. Der beste Fachmann für Linksextremismus soll sich wegbeworben haben. Zu einer gewissen Berühmtheit hat es auch das Zitat des hessischen Datenschutzbeauftragten aus dem Jahr 2018 gebracht: „Wir haben nicht die Kastration des Verfassungsschutzes betrieben wie das Land Niedersachsen“. Dagegen macht Nordrhein-Westfalen immer wieder mit zusätzlichen Ermittlern Schlagzeilen, zuletzt bei Cum-Ex-Finanzgeschäften. Woher kommt dieses Bild, dass Niedersachsen da hinten liegt?

Das Bild ist offensichtlich von Unkenntnis geprägt und politisch motiviert. In Niedersachsen haben wir das Personal beim Verfassungsschutz seit meiner Amtsübernahme jedenfalls deutlich erhöht. Zuletzt sind noch einmal 50 Stellen hinzugekommen, die im Laufe der Jahre 2019 und 2020 besetzt wurden. Dazu haben wir so viele Polizeikräfte im Land wie noch nie zuvor in unserer bald 75-jährigen Landesgeschichte. Die Aufklärungsquote im Linksextremismus schwankt über die Jahre immer wieder, 2018 lag sie zum Beispiel bei 35 Prozent. Das liegt auch an der Art der verübten Straftaten. Bei einem Castortransport hat man während der Demo natürlich gleich ziemlich viele aufgeklärte Taten, weil man die Leute auf frischer Tat festnehmen kann. Die Aufklärungsquote ist allerdings generell insbesondere im Bereich der politisch motivierten Kriminalität wenig aussagekräftig, da sie sehr stark von den sie jeweils prägenden Delikten beeinflusst wird. Trotzdem wollen wir die Quote weiter verbessern. Sie ist aber kein alleiniger Indikator für gute Arbeit der Behörden.

Laut Webseite des Verfassungsschutzes sind die Stellen und Einstellungsmöglichkeiten von 2019 auf 2020 unverändert: 289 Planstellen für Beamte und 62 „Beschäftigungsmöglichkeiten“. Das klingt nicht nach Aufwuchs.

Die Besetzung nach den Ende 2019 bereitgestellten Stellenausschreibungen haben länger gedauert. Gerade im Bereich des Verfassungsschutzes ist das auch aufgrund der notwendigerweise genauen Überprüfungen der Personen nicht außergewöhnlich. Wir haben keinen Personalabbau, wir haben aktuell mehr Stellen beim Verfassungsschutz als in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn weitere Bedarfe entstehen, werden wir selbstverständlich nachsteuern. So wie zuletzt auch.

Die Corona-Pandemie hat ja eine neue Spielart des Protestes ins Spiel gebracht: Proteste gegen die „Corona-Diktatur“, in der Regel unter demonstrativer Missachtung der Hygiene-Vorschriften. Inwieweit beobachten Niedersachsens Sicherheitsbehörden Überschneidungen zu Rechts- oder auch Linksextremisten? „Insbesondere Reichsbürgern gelang es, sich bei den Veranstaltungen durch Fahnen und Transparente bei spontanen Aktionen zu inszenieren und medienwirksam zu positionieren“, hieß es beim Bundesamt für Verfassungsschutz zu einer Demonstration in Berlin 2020.

Die niedersächsische Szene ist ruhiger als in anderen Ländern, etwa Baden-Württemberg, wo das Phänomen der selbsternannten Querdenker entstanden ist. Überschneidungen zu Linksextremisten sehen wir eher selten. Die gibt es auch, etwa beim indifferenten Protest gegen „den Staat“, aber das ist hier in Niedersachsen noch kein signifikantes Thema. Bei den Reichsbürgern und Rechtsextremisten sehen wir deutlichere Überschneidungen zu diesen Gruppierungen, etwa das gemeinsame Auftreten bei Demos. Wir sehen da sehr genau hin.