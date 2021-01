Krisenstab: Lockdown wirkt - Weniger Infektionen in Niedersachsen

Der Corona-Lockdown führt nach Einschätzung des niedersächsischen Krisenstabs zu weniger Ansteckungen im Land. Bei den Fallzahlen gebe es eine „deutlich sinkende Tendenz“, sagte der Leiter des Krisenstabs, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, werde ein Sieben-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner „greifbar“ - noch nicht in den kommenden beiden Wochen, aber danach. „Das zeigt uns, dass die verschärften Lockdown-Maßnahmen wirken.“ Der Sieben-Tage-Wert von 50 gilt als wichtig, um die Infektionsketten nachvollziehen zu können.

1397 Menschen mit Covid-19 in niedersächsischen Krankenhäusern

Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt 486 neue bestätigte Infektionen und 58 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Der landesweite Sieben-Tage-Wert ging von 88,6 auf 85,5 zurück.

In den Krankenhäusern werden derzeit 1397 Menschen mit Covid-19 behandelt, davon werden 206 künstlich beatmet. „Das ist eine hohe Zahl, aber weit weg von einer Kapazitätsüberforderung unserer Kliniken“, sagte Scholz. Unter den Krankenhauspatienten sind den Angaben zufolge auch neun Kinder.

Krisenstab erwartet Ansturm auf Impftermine

Die Anmeldung für die Corona-Impfungen in Niedersachsen droht für Interessenten zum Geduldsspiel zu werden. Die Terminvergabe startet am Donnerstag (8 Uhr) und ist per Telefon und online möglich. Weil der Impfstoff knapp ist, werde es zu Beginn allerdings nur wenige Termine geben, sagte Heiger Scholz.

„Die allermeisten Anrufer werden nur auf die Warteliste gesetzt werden können“, sagte Scholz. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Hotline dem Ansturm am Anfang nicht gewachsen sein wird.“ Eine Hotline aufzubauen, die 200.000 Anrufe am Tag bedienen kann, anschließend aber auf ein deutlich geringeres Maß heruntergefahren werden muss, sei nicht möglich. Bei der Online-Terminvergabe erwartet der Krisenstab tendenziell weniger Probleme.

Die 50 Impfzentren bereiten die Anmeldungen derzeit vor, indem sie die verfügbaren Termine ins System eintragen. Zwei Wochen im Voraus sollen sie planen, hieß es. „Da ist halbwegs sicher, dass der Impfstoff auch kommt“, sagte Scholz. Bisher wurden in Niedersachsen rund 144.000 Impfdosen gespritzt, davon rund 8900 als Zweitimpfungen.